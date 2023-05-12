Первый приговор митрополиту УПЦ МП: вину признал полностью

Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла

Сотрудники Службы безопасности Украины продолжаются заниматься мероприятиями в отношении УПЦ МП. Сегодня, 12 мая, по материалам СБУ в Украине впервые вынесли приговор высокопоставленному клирику УПЦ (МП). Он сам признал, что виновен в преступлениях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Виновным является экс-управляющий Кировоградской епархии митрополит Иосаф. Он и секретарь этого учреждения полностью признали вину в преступлениях, которые им инкриминировала Служба безопасности Украины. Таким образом, суд и сами фигуранты полностью подтвердили доказательную базу, собранную сотрудниками СБУ.

"Они осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а также запретил на 1 год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий", — говорится в сообщении.

Сообщается, что фигуранты публично восхваляли захват части территории Украины и "раздували" межрелигиозную рознь в регионе в пользу страны-агрессора. По данным расследования, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против нашего государства.

"Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности АР Крым. Указания из москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории россии. К преступной деятельности епископ привлек секретаря епархии". — сообщает СБУ.

По их поручению в церквях религиозного общества людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские "авторы" подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество пророссийских печатных материалов и документы с доказательствами переписок с московскими "кураторами".

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