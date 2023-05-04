Не все регионы Украины могут запретить деятельность УПЦ МП: с чем это связано

Существует связь между депутатами ОПЗЖ в местных органах власти и поддержкой УПЦ МП

Некоторые регионы Украины запретили деятельность УПЦ МП, однако остались и те, кто до сих пор не против функционирования пророссийской церкви. По большей части, виноваты в этом избиратели, которые на местных выборах в 2020 году продвинули ныне запрещенную в Украине партию ОПЗЖ.

Как рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграф" доктор философских наук Людмила Филипович, ожидать от бывших политических солдат виктора медведчука поддержки запретов УПЦ МП не стоит. В частности, это касается восточных и южных регионов страны, где "армия" ОПЗЖ весьма многочисленная.

После того, как в Украине запретили деятельность пророссийской партии ОПЗЖ, ее представители не покинули политику, а оперативно создали новые депутатские объединения, но уже с патриотическими названиями типа "Восстановление Украины", как в Харьковском облсовете, или "Наш дом Украина", как в Одесском. Ожидать, что они проголосуют против московского патриархата в Украине очень наивно.

Вместе с тем не бывает предложения без спроса. Бывшие члены ОПЗЖ всегда ориентируются на своих избирателей. Также не редки ситуации, когда московский патриархат поддерживают и прославляют не просто депутаты, а местные власти. До начала полномасштабного вторжения такая тенденция была не редкость.

"30 лет восточные и южные регионы были воспитаны в традициях УПЦ МП. Всем этим людям, в том числе и государственным служащим, внушались мнения, что нет другой истинной церкви, кроме московского патриархата. Как думаете, можно ли это так быстро изменить, даже за год полномасштабной войны? Конечно, нет, ведь нужно время," — заявила доктор философских наук Людмила Филипович.

Больше о том, как представители УПЦ МП раскалывают украинцев на два лагеря враждуючих верующих читайте в статье "Телеграфа" под названием "Украина на грани раскола: запрет УПЦ МП на местах раскрыл новую проблему. Как ее решить?"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что послушник Почаевской Успенской лавры УПЦ (МП) публично оправдывал войну в Украине. Он вел странички в запрещенных российских соцсетях, где прославлял путина, "вагнеровцев" и оскорблял бойцов ВСУ.