Еще одна область не хочет видеть у себя УПЦ МП - решение облсовета

Решение поддержали 58 депутатов из 60 присутствующих

Винницкий областной совет проголосовал за расторжение договоров аренды с УПЦ Московского патриархата и запретил использование земельных участков на территории области.

Данный вопрос был рассмотрен на сессии сегодня, 28 апреля. Соответствующее решение поддержали 58 депутатов из 60 присутствующих. Об этом сообщает Винница.info.

Фото - Винница.info.

Речь идет о запрете использования любого имущества, которое является общей собственностью территориальных общин области с религиозными организациями УПЦ МП.

"Своим решением областной Совет прекращает договоры аренды недвижимого имущества, земельных участков и запрещает любое пользование имуществом (в т. ч. договоры о совместной деятельности), являющимся общей собственностью территориальных общин, сел, поселков, городов Винницкой области, с религиозными организациями УПЦ в единстве с московским патриархатом и другими религиозными организациями, аффилированными с центрами влияния религиозных организаций, руководящие центры которых находятся за пределами Украины в государстве, осуществляющем военную агрессию против Украины", — сообщили в облсовете.

Также Винницкой областной военной администрации порекомендовали организовать поверку участков храмов, которыми пользовалась УПЦ МП.

"У нас сложилась такая ситуация, что в больницах, других коммунальных учреждениях, которые являются собственностью общин районов, находятся также церкви Московского патриархата. Поэтому просил бы, чтобы мы обратились к территориальным общинам области", — сказал депутат облсовета Андрей Гижко.

Депутаты облсовета также одобрили обращение в ВР по рассмотрению проектов законов, которые окончательно запретят деятельность русской церкви в Украине. Это уже второе обращение областного Совета 8 созыва в центральные органы власти по этому вопросу. Первый был принят 25 ноября 2022 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 апреля еще один областной центр запретил на своей территории деятельность УПЦ МП.