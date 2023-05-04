Не всі регіони України можуть заборонити діяльність УПЦ МП: із чим це пов’язано

Існує зв’язок між депутатами ОПЗЖ у місцевих органах влади та підтримкою УПЦ МП

Деякі регіони України заборонили діяльність УПЦ МП, проте залишилися і ті, хто досі не проти функціонування проросійської церкви. Здебільшого винні у цьому виборці, які на місцевих виборах у 2020 році просунули нині заборонену в Україні партію ОПЗЖ.

Як розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграф" доктор філософських наук Людмила Філіпович, очікувати від колишніх політичних солдатів віктора медведчука підтримки заборон УПЦ МП не варто. Зокрема, це стосується східних та південних регіонів країни, де "армія" ОПЗЖ дуже численна.

Після того, як в Україні заборонили діяльність проросійської партії ОПЗЖ, її представники не залишили політику, а оперативно створили нові депутатські об’єднання, але вже з патріотичними назвами на кшталт "Відновлення України", як у Харківській облраді, або "Наш дім Україна", як у Одеській. Очікувати, що вони проголосують проти московського патріархату в Україні дуже наївно.

Водночас немає пропозиції без попиту. Колишні члени ОПЗЖ завжди орієнтуються на своїх виборців. Також не рідкісні ситуації, коли московський патріархат підтримують і прославляють не просто депутати, а місцева влада. На початок повномасштабного вторгнення така тенденція була не рідкість.

"30 років східні та південні регіони були виховані у традиціях УПЦ МП. Всім цим людям, у тому числі й державним службовцям, вселялися думки, що немає іншої істинної церкви, окрім московського патріархату. Як гадаєте, чи можна це так швидко змінити, навіть за рік повномасштабної війни? Звичайно, ні, адже потрібен час", — заявила доктор філософських наук Людмила Філіпович.

Більше про те, як представники УПЦ МП розколюють українців на два табори ворогуючих віруючих читайте у статті "Телеграфа" під назвою " Україна на межі розколу: заборона УПЦ МП на місцях розкрила нову проблему. Як її вирішити?"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що послушник Почаївської Успенської лаври УПЦ (МП) публічно виправдовував війну в Україні. Він вів сторінки в заборонених російських соцмережах, де прославляв путіна, "вагнерівців" і ображав бійців ЗСУ.