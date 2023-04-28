Ще одна область не хоче бачити у себе УПЦ МП – рішення облради

Рішення підтримали 58 депутатів із 60 присутніх

Вінницька обласна рада проголосувала за розірвання договорів оренди з УПЦ Московського патріархату та заборонила використання земельних ділянок на території області.

Це питання було розглянуте на сесії сьогодні, 28 квітня. Відповідне рішення підтримали 58 депутатів із 60 присутніх. Про це повідомляє Вінниця.info.

Фото — Вінниця.info.

Йдеться про заборону використання будь-якого майна, яке є спільною власністю територіальних громад області із релігійними організаціями УПЦ МП.

"Своїм рішенням обласна Рада припиняє договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок та забороняє будь-яке користування майном (у т. ч. договори про спільну діяльність), яке є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, з релігійними організаціями УПЦ у єдності з московським патріархатом та іншими релігійними організаціями, афілійованими з центрами впливу релігійних організацій, керівні центри яких перебувають за межами України у державі, яка здійснює військову агресію проти України", — повідомили в облраді.

Також Вінницькій обласній військовій адміністрації порекомендували організувати перевірку ділянок храмів, якими користувалася УПЦ МП.

"У нас склалася така ситуація, що у лікарнях, інших комунальних установах, які є власністю громад районів, знаходяться також церкви Московського патріархату. Тому просив би, щоб ми звернулися до територіальних громад області", — сказав депутат облради Андрій Гижко.

Депутати облради також схвалили звернення до ВР щодо розгляду проектів законів, які остаточно заборонять діяльність російської церкви в Україні. Це вже друге звернення обласної Ради 8 скликання до центральних органів влади з цього питання. Перший був ухвалений 25 листопада 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 квітня ще один обласний центр заборонив на своїй території діяльність УПЦ МП.