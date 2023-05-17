Ченці "московського патріархату" хочуть перейти до ПЦУ: у Єпіфанія пояснили, на що вони чекають

В.о. намісника Лаври розповів про настрої колишніх ченців УПЦ МП

Після того, як ченців УПЦ МП виселили з Києво-Печерської лаври, вони розділилися на два табори. Деякі, як і раніше, залишаються вірними москві, а інші чекають зручного випадку, щоб приєднатися до ПЦУ.

Про це в інтерв’ю NV розповів в.о. намісника монастиря від ПЦУ архімандрит Авраамій. За його словами, братія УПЦ МП після початку подій щодо розірвання договору оренди сподівалася, що будуть якісь переговори та питання вдасться вирішити. Проте колишні керівники московського патріархату митрополит Онуфрій та екс-глава монастиря Паша "Мерседес" обрали шлях протистояння та ігнорування держави.

"В результаті цього розірвано договір, і всі мають виселитися з Лаври. Хтось готовий до цього — їм зв’язок з москвою важливіший за лаврські святині. Хтось перебуває в роздумах, бо не просто за короткий час переосмислити попередню історію.Серед братії є ті, хто хотів би приєднатися до ПЦУ, залишитись у молитві у лаврських святинь", — сказав Авраамій.

Нині монастир поки що контролюють Онуфрій та Павло, проте їхній вплив зменшується на тлі останніх подій. Однак, за словами архімандрита Авраамія, інерція ще велика, оскільки митрополит Павло керував Лаврою майже 30 років. Інші члени братії перебувають у сум’ятті.

"Я спілкуюся з братією. Хтось налаштований вороже, хтось сумнівається і шукає відповіді на свої запитання. Хтось чекає на рішення держави, щоб відкрито заявити про свою позицію", — зазначив архімандрит Авраамій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що напередодні виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до УПЦ і був призначений в.о. намісника Лаври. Він записав відеозвернення до своїх братів і сестер із закликом наслідувати його приклад і відмовитися від співпраці з москвою.