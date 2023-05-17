Монахи "московского патриархата" хотят перейти в ПЦУ: у Епифания объяснили, чего они ждут

И.о. наместника Лавры рассказал о настроениях бывших монахов УПЦ МП

После того, как монахов УПЦ МП выселили из Киево-Печерской лавры, они разделились на два лагеря. Некоторые по-прежнему остаются верными москве, а другие ждут удобного случая, чтобы присоединиться в ПЦУ.

Об этом в интервью NV рассказал и.о. наместника монастыря от ПЦУ архимандрит Авраамий. По его словам, братия УПЦ МП после начала событий по расторжению договора аренды надеялась, что будут какие-то переговоры и вопрос удастся решить. Однако бывшие руководители московского патриархата митрополит Онуфрий и экс-глава монастыря Паша "Мерседес" выбрали путь противостояния и игнорирования государства.

"В результате этого расторгнут договор, и все должны выселиться из Лавры. Кто-то готов к этому — им связь с москвой важнее лаврских святынь. Кто-то находится в раздумьях, потому что не просто за короткое время переосмыслить предыдущую историю. Среди братии есть те, кто хотел бы присоединиться к ПЦУ, остаться в молитве у лаврских святынь", — сказал Авраамий.

Сейчас монастырь пока что контролируют Онуфрий и Павел, однако их влияние уменьшается на фоне последних событий. Однако, по словам архимандрита Авраамия, инерция еще велика, так как митрополит Павел руководил Лаврой почти 30 лет. Остальные члены братии пребывают в смятении.

"Я общаюсь с братией. Кто-то настроен враждебно, кто-то сомневается и ищет ответы на свои вопросы. Кто-то ждет решений государства, чтобы открыто заявить о своей позиции", — отметил архимандрит Авраамий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что накануне выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в УПЦ и был назначен и.о. наместника Лавры. Он записа видеообращение к своим братьям и сестрам с призывом последовать его примеру и отказаться от сотрудничества с москвой.