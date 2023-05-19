"Некого приглашать": в УПЦ оценили вероятный "переезд" ПЦУ в Лавру

В УПЦ не считают, что ПЦУ сможет "переехать" в Киево-Печерскую Лавру в ближайшем будущем

После возможного выселения УПЦ из Киево-Печерской Лавры там вряд ли можно ожидать монахов от ПЦУ, так как они "не смогут нести свою миссию" в заповеднике.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер УПЦ, митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Олег Вечеря).

По его словам, у Православной церкви Украины банально не хватит монахов для того, чтобы следить за монастырем.

"Может, он (Минкульт, — Ред.) и хотел бы этого, но некого приглашать. В Лавре на сегодняшний день проживает более 200 монахов, а согласно официальной статистике Госслужбы по этнополитике и свободе совести, во всей ПЦУ по всей Украине около 200 монахов. ПЦУ просто не может нести ту миссию, которую нужно выполнять в этом монастыре", — сказал он.

Также Климент не верит в том, что в отношении монахов УПЦ могут принять силовые действия по выселению из Лавры.

"Вначале это могло быть, и об этом откровенно заявляли определенные политики, которые явно угрожали монахам и верующим, что против них будут применять силовые методы…

Сегодня, судя по тому, что я слышу в заявлениях исполняющего обязанности директора заповедника, можно утверждать, что у Министерства культуры наступила определенная растерянность и страх, что монахи действительно уйдут отсюда и тогда Лавра останется на их плечах: не только архитектурный, а прежде всего сакральный комплекс. Если в Лавре не будет мощей в пещерах, если они будут просто как музейные экспонаты, как сказал министр культуры Ткаченко, а не как религиозные святыни, то не будет к ним паломничества и Лавра потеряет свой смысл. Лавра просто не будет духовным центром Украины", — добавил он.

Полностью интервью читайте на сайте "Телеграф": "Патриарх Кирилл нарушает Божьи заповеди", – спикер УПЦ Климент о "независимости" от РПЦ, судьбе Лавры и каре для коллаборантов

Ранее "Телеграф" писал, что УПЦ могут выселить из еще одной святыни.