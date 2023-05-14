Почему УПЦ МП до сих пор не выселили из лавры и что там сейчас происходит?

Комиссия Минкульта завершает работу в лавре, а дальше слово за властью

В конце прошлого года власти крепко "схватились" за решение вопроса Московского патриархата в Украине. Против "верхушки" духовенства и приближенных к этой церкви были введены персональные санкции, СБУ провела серию обысков в епархиях УПЦ МП по регионам, а СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с россией.

Кульминацией этих событий стало юридическое выдворение Московского патриархата из Киево-Печерской лавры и расторжение договора пользования имуществом заповедника. Однако де-факто, УПЦ МП из лавры так и не ушла, хотя и должна была сделать это еще в конце марта. Таким образом образовался странный хрупкий баланс, где на одной чаше весов законные требования власти, а на другой юридически сомнительные интересы Московского патриархата. Что сейчас происходит вокруг лавры и почему власти до сих пор не смогли склонить эти чаши весов на свою сторону, разбирался "Телеграф".

Две линии обороны

Последний звонок для Московского патриархата в лавре раздался еще 29 марта. Именно в этот день перестал действовать договор аренды на пользование имуществом нижней лавры между УПЦ МП и национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником.

Но в день дедлайна УПЦ МП из лавры никуда не уехала. Не исчезла и на следующий день, и потом… Московский патриархат до сих пор находится в лавре, заняв глухую оборону.

Первая линия этой обороны – медийная. Почти каждый день на территории лавры проходят так называемые "молитвенные стояния": группа сторонников УПЦ МП бродит между зданиями лавры, и в нужный момент физически препятствует специальной комиссии Минкульта проверять и брать на баланс культурные памятники. Все это происходит во время пения молитв, с обязательным реквизитом в кадре: иконы, кресты и даже национальные флаги. Таким образом картинка "притеснений за веру" выходит на отлично.

Верующие УПЦ МП жалуются на "притеснения за веру"

Правда, в СМИ появлялась информация, что борцы за лавру совершают один из семи смертных грехов и "обороняют" святыню не бескорыстно, но в УПЦ МП назвали все подобные обвинения провокацией.

Параллельно церковные СМИ стали публиковать сообщения о помощи их верующих и приходов подразделениям ВСУ: то дрон передадут, то тепловизор. Так что получается, что государство "ущемляет" не только православных, но и патриотов.

Вторая линия обороны – юридическая. Но правовой ее можно назвать с большой натяжкой. Дело в том, что духовенство МП не признало факт расторжения договора аренды правомочным. Батюшки пошли в Хозяйственный суд столицы и заняли позицию: если суд прикажет им убираться из лавры, то так и будет, а если нет, то извините.

Сказать, что позиция странная — ничего не сказать. Согласно договору аренды между УПЦ МП и государством (в лице заповедника) договор может быть расторгнут "государственным учреждением в одностороннем порядке в случае выявления им нецелевого использования имущества или его содержания в ненадлежащем состоянии после соответствующего предупреждения".

Это собственно и случилось: комиссия Минкульта нашла нарушения в пользовании имуществом, и государство в одностороннем порядке расторгло договор. Но для Московского патриархата, как оказалось, это не аргумент, поэтому и суд.

Однако судиться с государством УПЦ МП может сколько угодно. Из лавры то все равно на выход. Чтобы оставаться в лавре во время рассмотрения дела в суде, (а это может продолжаться неизвестно сколько времени) юристы МП подали ходатайство об обеспечении иска. Но Хозяйственный суд отклонил это ходатайство. Так что из лавры надо идти.

Но этого не происходит: на сайте лавры еженедельно публикуются расписания богослужений УПЦ МП и они действительно проходят. А что же происходит?

Без лишнего шума

В руководстве страны очевидно решили, что варить "жабу" на слабом огне будет безопаснее. Секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что никого за ноги из лавры вытаскивать не будут. Поэтому сейчас в лавре работает комиссия Минкульта по приему-передаче имущества. Эта комиссия постепенно, здание за зданием, осматривает нижнюю лавру.

"Запланировано осмотреть 79 корпусов. Мы актируем каждый объект. Там где нет людей, мы его опечатываем, это не храмы, а помещения, которые полностью свободны", — объясняет "Телеграфу" член комиссии, директор департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин.

Комиссия Минкульта исследует состояние государственного имущества

Идея явно такова, чтобы вытеснить УПЦ МП из лавры постепенно, не создавая дополнительного медийного цунами. Но!

В самой УПЦ МП деятельности комиссии не признают. Какая такая комиссия?

"Все разговоры в прессе вокруг работы так называемой министерской комиссии, как и заявления самого министра культуры, выдумки и спекуляции. Уже несколько недель по лавре ходят люди, которые на камеру называют себя министерской комиссией. Они осматривают здания, что-то фотографируют на собственные мобильные телефоны но никаких действий, которые можно было бы рассматривать как процесс приема-передачи имущества с баланса одной организации на баланс другой, никто не совершал и не планирует этого делать. Монахи продолжают жить там, где и жили, студенты духовной академии учатся по-прежнему, в осмотренных храмах продолжаются богослужения», — отмечал "Центру информации УПЦ" митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Олег Вечеря).

Нужно ли вообще, чтобы Московский патриархат признавал деятельность комиссии? Создает их согласие или несогласие хоть какие-то правовые последствия, позволяющие УПЦ МП остаться в лавре? По словам чиновников, правовых последствий никаких!

"Это их право признавать или не признавать. Именно поэтому и есть судебные иски и пока идет судебное разбирательство, это их право не соглашаться с какими-либо решениями", — добавляет "Телеграфу" и.о. гендиректора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко.

"Комиссия создана приказом Министерства культуры. Комиссия касается приема-передачи имущества в контексте того, что Министерство культуры осуществляет управление 22 заповедниками, среди которых лавра также заповедник общенационального значения. То есть наша работа технологическая, юридическая и та, которую нас обязывает делать закон. Потому что касается мнения верующих… Трудно давать оценочные суждения их представлениям об определенных процессах", — добавляет Томин.

Финишная прямая

Тогда зачем УПЦ МП делает такие заявления, называя комиссию "неизвестными людьми с телефонами"?

"Потому что это создает напряжение, — объясняет "Телеграфу" председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. — Они хотят сделать напряженной атмосферу вокруг лавры, обращаются к международным организациям. Но ведь это государственная собственность и государство берет себе в управление эту собственность. Государство хочет убедиться, в каком состоянии находится эта собственность, проводит инвентаризацию. Аудит, который был сделан ранее, показал, что на территории лавры было построено 36 новых объектов, и из них 15 капитальных, что для комплекса, который является наследием ЮНЕСКО, просто недопустимо. И то, что начали проверять в каком состоянии Киево-Печерская лавра, сам этот факт, привел к тому, что, во-первых, разрушена монополия только одной церкви на общеукраинскую святыню, и, во-вторых, уже исчезли те таблички, на которых было написано, что здесь не молятся о раскольниках, униатах и не рвут записки, если ты говоришь, что крещен в другой церкви".

"Напряжение вокруг лавры создается намеренно", — Еленский

А создавать напряжение вокруг лавры, клирикам УПЦ МП крайне необходимо. Дело в том, что комиссия Минкульта уже почти завершила свою работу!

"На следующую неделю (с 15 по 19 мая — ред.), у нас осталось только 8 объектов. Среди них 2 крупных объекта: дальние и ближние пещеры, и 6 объектов это храмовые комплексы возле ближних и дальних пещер. То есть нужно еще 2 полноценных дня работы, и мы уже завершаем", — говорит Томин.

После того, как комиссия Минкульта отработает, в игру должно вступить государство.

"Когда мы завершаем полностью всю проверку, мы должны сделать один общий акт на все 79 корпусов. И только после этого заповедник может совершать действия по управлению имуществом. Тогда уже можно будет ставить вопрос о выселении и всем прочем, тогда можно говорить об опломбировании помещений. Мы должны свою часть завершить, а дальше уже вступает заповедник", — резюмирует Марьяна Томин.

Политическое решение

Какие варианты есть у государства? Очевидно ведь, что Московский патриархат добровольно никуда не уедет.

Вариант первый – решение суда. Еще в апреле, когда верующие МП особенно активно воевали с комиссией, которой для них не существует, и не допускали чиновников к осмотру корпусов, Минкульт обратился в суд. Хозяйственный суд постановил: не препятствовать работе комиссии. Помогло.

"Представители монастыря не мешают работе комиссии. Не могу сказать, что способствуют, но все, что необходимо комиссии, они предоставили, предоставили доступ к помещениям. То сопротивление и конфликт, который был в начале деятельности комиссии — устранен", — объясняет Максим Остапенко.

На 1 июня для судебного разбирательства запланирована вторая часть иска Минкульта — об устранении препятствий в пользовании имуществом. Если суд удовлетворит и это требование государства (а особых причин не сделать этого нет), то у УПЦ МП нет никаких оснований находиться на территории лавры. Разве что в качестве туристов.

Впрочем, как бы ни пытались власти юридически формализовать выселение Московского патриархата из лавры, политическое решение все же придется принимать. И это второй вариант.

"Те помещения, в которых не живут монахи, пломбируются и дальше уже не используются для бизнес процессов, которые осуществляет монастырь. Что касается проживания монахов, то пока идет судебный процесс, принято решение и договоренность о том, что они там находятся и продолжают обрядовые действия, которые они делают по отношению к святыням, мощам святых, находящихся в пещерах, далее должно быть политическое решение о статусе и формате пребывания монахов в пределах заповедника и на объектах заповедника. Это длительный процесс, но самое главное, что достигнуто определенное взаимопонимание со стороны монахов по деятельности комиссии, и о необходимости возвращения этого имущества в государственную собственность. А дальше уже будем искать правильный формат взаимодействия с теми монахами, которые хотят остаться и молиться возле украинских святынь в пещерах", — резюмировал Максим Остапенко.