Почему УПЦ МП до сих пор не выселили из лавры и что там сейчас происходит?
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Комиссия Минкульта завершает работу в лавре, а дальше слово за властью
В конце прошлого года власти крепко "схватились" за решение вопроса Московского патриархата в Украине. Против "верхушки" духовенства и приближенных к этой церкви были введены персональные санкции, СБУ провела серию обысков в епархиях УПЦ МП по регионам, а СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с россией.
Кульминацией этих событий стало юридическое выдворение Московского патриархата из Киево-Печерской лавры и расторжение договора пользования имуществом заповедника. Однако де-факто, УПЦ МП из лавры так и не ушла, хотя и должна была сделать это еще в конце марта. Таким образом образовался странный хрупкий баланс, где на одной чаше весов законные требования власти, а на другой юридически сомнительные интересы Московского патриархата. Что сейчас происходит вокруг лавры и почему власти до сих пор не смогли склонить эти чаши весов на свою сторону, разбирался "Телеграф".
Две линии обороны
Последний звонок для Московского патриархата в лавре раздался еще 29 марта. Именно в этот день перестал действовать договор аренды на пользование имуществом нижней лавры между УПЦ МП и национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником.
Но в день дедлайна УПЦ МП из лавры никуда не уехала. Не исчезла и на следующий день, и потом… Московский патриархат до сих пор находится в лавре, заняв глухую оборону.
Первая линия этой обороны – медийная. Почти каждый день на территории лавры проходят так называемые "молитвенные стояния": группа сторонников УПЦ МП бродит между зданиями лавры, и в нужный момент физически препятствует специальной комиссии Минкульта проверять и брать на баланс культурные памятники. Все это происходит во время пения молитв, с обязательным реквизитом в кадре: иконы, кресты и даже национальные флаги. Таким образом картинка "притеснений за веру" выходит на отлично.
Правда, в СМИ появлялась информация, что борцы за лавру совершают один из семи смертных грехов и "обороняют" святыню не бескорыстно, но в УПЦ МП назвали все подобные обвинения провокацией.
Параллельно церковные СМИ стали публиковать сообщения о помощи их верующих и приходов подразделениям ВСУ: то дрон передадут, то тепловизор. Так что получается, что государство "ущемляет" не только православных, но и патриотов.
Вторая линия обороны – юридическая. Но правовой ее можно назвать с большой натяжкой. Дело в том, что духовенство МП не признало факт расторжения договора аренды правомочным. Батюшки пошли в Хозяйственный суд столицы и заняли позицию: если суд прикажет им убираться из лавры, то так и будет, а если нет, то извините.
Сказать, что позиция странная — ничего не сказать. Согласно договору аренды между УПЦ МП и государством (в лице заповедника) договор может быть расторгнут "государственным учреждением в одностороннем порядке в случае выявления им нецелевого использования имущества или его содержания в ненадлежащем состоянии после соответствующего предупреждения".
Это собственно и случилось: комиссия Минкульта нашла нарушения в пользовании имуществом, и государство в одностороннем порядке расторгло договор. Но для Московского патриархата, как оказалось, это не аргумент, поэтому и суд.
Однако судиться с государством УПЦ МП может сколько угодно. Из лавры то все равно на выход. Чтобы оставаться в лавре во время рассмотрения дела в суде, (а это может продолжаться неизвестно сколько времени) юристы МП подали ходатайство об обеспечении иска. Но Хозяйственный суд отклонил это ходатайство. Так что из лавры надо идти.
Но этого не происходит: на сайте лавры еженедельно публикуются расписания богослужений УПЦ МП и они действительно проходят. А что же происходит?
Без лишнего шума
В руководстве страны очевидно решили, что варить "жабу" на слабом огне будет безопаснее. Секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что никого за ноги из лавры вытаскивать не будут. Поэтому сейчас в лавре работает комиссия Минкульта по приему-передаче имущества. Эта комиссия постепенно, здание за зданием, осматривает нижнюю лавру.
"Запланировано осмотреть 79 корпусов. Мы актируем каждый объект. Там где нет людей, мы его опечатываем, это не храмы, а помещения, которые полностью свободны", — объясняет "Телеграфу" член комиссии, директор департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин.
Идея явно такова, чтобы вытеснить УПЦ МП из лавры постепенно, не создавая дополнительного медийного цунами. Но!
В самой УПЦ МП деятельности комиссии не признают. Какая такая комиссия?
"Все разговоры в прессе вокруг работы так называемой министерской комиссии, как и заявления самого министра культуры, выдумки и спекуляции. Уже несколько недель по лавре ходят люди, которые на камеру называют себя министерской комиссией. Они осматривают здания, что-то фотографируют на собственные мобильные телефоны но никаких действий, которые можно было бы рассматривать как процесс приема-передачи имущества с баланса одной организации на баланс другой, никто не совершал и не планирует этого делать. Монахи продолжают жить там, где и жили, студенты духовной академии учатся по-прежнему, в осмотренных храмах продолжаются богослужения», — отмечал "Центру информации УПЦ" митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Олег Вечеря).
Нужно ли вообще, чтобы Московский патриархат признавал деятельность комиссии? Создает их согласие или несогласие хоть какие-то правовые последствия, позволяющие УПЦ МП остаться в лавре? По словам чиновников, правовых последствий никаких!
"Это их право признавать или не признавать. Именно поэтому и есть судебные иски и пока идет судебное разбирательство, это их право не соглашаться с какими-либо решениями", — добавляет "Телеграфу" и.о. гендиректора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко.
"Комиссия создана приказом Министерства культуры. Комиссия касается приема-передачи имущества в контексте того, что Министерство культуры осуществляет управление 22 заповедниками, среди которых лавра также заповедник общенационального значения. То есть наша работа технологическая, юридическая и та, которую нас обязывает делать закон. Потому что касается мнения верующих… Трудно давать оценочные суждения их представлениям об определенных процессах", — добавляет Томин.
Финишная прямая
Тогда зачем УПЦ МП делает такие заявления, называя комиссию "неизвестными людьми с телефонами"?
"Потому что это создает напряжение, — объясняет "Телеграфу" председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. — Они хотят сделать напряженной атмосферу вокруг лавры, обращаются к международным организациям. Но ведь это государственная собственность и государство берет себе в управление эту собственность. Государство хочет убедиться, в каком состоянии находится эта собственность, проводит инвентаризацию. Аудит, который был сделан ранее, показал, что на территории лавры было построено 36 новых объектов, и из них 15 капитальных, что для комплекса, который является наследием ЮНЕСКО, просто недопустимо. И то, что начали проверять в каком состоянии Киево-Печерская лавра, сам этот факт, привел к тому, что, во-первых, разрушена монополия только одной церкви на общеукраинскую святыню, и, во-вторых, уже исчезли те таблички, на которых было написано, что здесь не молятся о раскольниках, униатах и не рвут записки, если ты говоришь, что крещен в другой церкви".
А создавать напряжение вокруг лавры, клирикам УПЦ МП крайне необходимо. Дело в том, что комиссия Минкульта уже почти завершила свою работу!
"На следующую неделю (с 15 по 19 мая — ред.), у нас осталось только 8 объектов. Среди них 2 крупных объекта: дальние и ближние пещеры, и 6 объектов это храмовые комплексы возле ближних и дальних пещер. То есть нужно еще 2 полноценных дня работы, и мы уже завершаем", — говорит Томин.
После того, как комиссия Минкульта отработает, в игру должно вступить государство.
"Когда мы завершаем полностью всю проверку, мы должны сделать один общий акт на все 79 корпусов. И только после этого заповедник может совершать действия по управлению имуществом. Тогда уже можно будет ставить вопрос о выселении и всем прочем, тогда можно говорить об опломбировании помещений. Мы должны свою часть завершить, а дальше уже вступает заповедник", — резюмирует Марьяна Томин.
Политическое решение
Какие варианты есть у государства? Очевидно ведь, что Московский патриархат добровольно никуда не уедет.
Вариант первый – решение суда. Еще в апреле, когда верующие МП особенно активно воевали с комиссией, которой для них не существует, и не допускали чиновников к осмотру корпусов, Минкульт обратился в суд. Хозяйственный суд постановил: не препятствовать работе комиссии. Помогло.
"Представители монастыря не мешают работе комиссии. Не могу сказать, что способствуют, но все, что необходимо комиссии, они предоставили, предоставили доступ к помещениям. То сопротивление и конфликт, который был в начале деятельности комиссии — устранен", — объясняет Максим Остапенко.
На 1 июня для судебного разбирательства запланирована вторая часть иска Минкульта — об устранении препятствий в пользовании имуществом. Если суд удовлетворит и это требование государства (а особых причин не сделать этого нет), то у УПЦ МП нет никаких оснований находиться на территории лавры. Разве что в качестве туристов.
Впрочем, как бы ни пытались власти юридически формализовать выселение Московского патриархата из лавры, политическое решение все же придется принимать. И это второй вариант.
"Те помещения, в которых не живут монахи, пломбируются и дальше уже не используются для бизнес процессов, которые осуществляет монастырь. Что касается проживания монахов, то пока идет судебный процесс, принято решение и договоренность о том, что они там находятся и продолжают обрядовые действия, которые они делают по отношению к святыням, мощам святых, находящихся в пещерах, далее должно быть политическое решение о статусе и формате пребывания монахов в пределах заповедника и на объектах заповедника. Это длительный процесс, но самое главное, что достигнуто определенное взаимопонимание со стороны монахов по деятельности комиссии, и о необходимости возвращения этого имущества в государственную собственность. А дальше уже будем искать правильный формат взаимодействия с теми монахами, которые хотят остаться и молиться возле украинских святынь в пещерах", — резюмировал Максим Остапенко.