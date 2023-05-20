Осуждаем, но...: в УПЦ рассказали, как относятся к коллаборационистам в своих рядах

Спикер УПЦ рассказал, как церковь относится к предателям Украины в своих рядах и почему не наказывает их

Украинская православная церковь категорически осуждает любые проявления коллаборационизма. В то же время, она не склонна наказывать таких людей, а призывает этих "грешников" к покаянию.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер УПЦ, митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Олег Вечеря).

По словам главы СБУ Василия Малюка, суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков УПЦ, которые стали на сторону врага. Журналист задал митрополиту вопрос, осуждает ли церковь такие случаи и таких клириков, по которым уже есть приговоры.

"Церковь категорически осуждает любые проявления коллаборационизма. Церковь с самого начала широкомасштабной вооруженной агрессии в первый же день устами блаженнейшего митрополита Онуфрия заявила: то, что совершает российская федерация против Украины, неприемлемо с духовной точки зрения, это страшный грех, есть нарушение заповеди "Не убий". Митрополит Онуфрий благословил украинские власти и войска на защиту суверенитета и независимости нашего государства. Мне кажется, это исчерпывающий ответ", — ответил спикер УПЦ.

В то же время, он выразил непонимание, почему господин Малюк в государстве, позиционирующем себя как равноудаленное от всех религий, обращает внимание только на статистику уголовных дел, связанных со священниками или верующими УПЦ.

"Есть ли такая статистика относительно подобных дел в ПЦУ, например, или в других конфессиях? Почему она не публикуется и почему нет такого пристального внимания со стороны правоохранительных органов к другим конфессиям? Есть случай, когда священника ПЦУ из Черкасской области осудили непосредственно за коллаборационизм. Думаю, это далеко не единственный пример", — добавил митрополит Климент.

В то время, как, по его словам церковь осуждает коллаборационизм, заявлений о принципиальном осуждении этого явления по каждому случаю, возникающему со священниками церкви, не слышно. Священнослужитель пояснил причину.

"Во-первых, мы находимся в церкви и вы со мной разговариваете не как с прокурором, а как со священнослужителем. А священнослужитель в своей деятельности руководствуется той нравственной парадигмой, которую узнаем из Евангелия. В Евангелии есть множество примеров того, как Иисус Христос относился к преступникам, в том числе и к тем, о которых можно сказать, что они были не слишком патриотичны. На все эти случаи у Бога будет единственный ответ — призыв к покаянию, желание простить тех людей, которые ошиблись, чтобы у них была возможность исправиться", — отметил он.

Митрополит Климент подчеркнул, что в то время, как государственные органы имеют не только право, но и обязанность отслеживать вопросы, связанные с нарушением законодательства и делать все, чтобы нарушители понесли ответственность, церковь несет другую миссию. Она состоит в осуждении греха, а в отношении грешника – в призвании его к покаянию.

Полностью интервью читайте на сайте "Телеграф": "Патриарх Кирилл нарушает Божьи заповеди", – спикер УПЦ Климент о "независимости" от РПЦ, судьбе Лавры и каре для коллаборантов

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