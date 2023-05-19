На 30 лет раньше, чем ПЦУ: в УПЦ удивили сообщением о получении "томоса"

В УПЦ заявили, что не имеют никаких связей с оккупантами

Украинская православная церковь не имеет никаких связей с Московским патриархатом, так как десятки лет назад получила свой "томос", определяющий ее независимый статус.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер УПЦ, митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Олег Вечеря).

"Эти связи де-факто исчезли гораздо раньше. Уставные документы УПЦ выписаны таким образом, чтобы был четко определен самостоятельный статус УПЦ, который не предусматривает никакого подчинения Московскому патриархату", — сказал он.

По словам митрополита, свой "томос" церковь получила еще в 1990 году. Речь идет о Грамоте Алексия II, патриарха Московского и всея Руси митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету от 27.10.1990.

Климент акцентировал внимание на том, что УПЦ создавалась не с "нуля", а из экзархата, который был в Украине до тех пор.

"А, во-вторых, было четко прописано, что эта церковь полностью самостоятельна и независима в своем управлении. Мне кажется, что эта формулировка исчерпывающе отвечает на все вопросы относительно того, есть ли зависимость. Написано в томосе, что она независима!" — добавил он.

Напомним, что ПЦУ получила томос в январе 2019 года.

Полностью интервью читайте на сайте "Телеграф": "Патриарх Кирилл нарушает Божьи заповеди", – спикер УПЦ Климент о "независимости" от РПЦ, судьбе Лавры и каре для коллаборантов

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