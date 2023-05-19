На 30 років раніше, ніж ПЦУ: в УПЦ здивували повідомленням про отримання "томосу"

В УПЦ заявили, що не мають жодних зв’язків із окупантами

Українська православна церква не має жодних зв’язків із Московським патріархатом, оскільки десятки років тому отримала свій "томос", що визначає її незалежний статус.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив речник УПЦ, митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент (Олег Вечеря).

"Ці зв’язки де-факто зникли набагато раніше. Статутні документи УПЦ виписані таким чином, щоб було чітко визначено самостійний статус УПЦ, який не передбачає жодного підпорядкування Московському патріархату ", — сказав він.

За словами митрополита, свій "томос" церква отримала ще 1990 року. Йдеться про Грамоту Алексія II, патріарха Московського та всієї Русі митрополиту Київському та всієї України Філарету від 27.10.1990.

Климент наголосив на тому, що УПЦ створювалася не з "нуля", а з екзархату, який був в Україні доти.

"А, по-друге, було чітко прописано, що ця церква повністю самостійна і незалежна у своєму управлінні. Мені здається, що це формулювання вичерпно відповідає на всі питання щодо того, чи є залежність. Написано в тому, що вона незалежна!" — додав він.

Нагадаємо, що ПЦУ отримала томос у січні 2019 року.

Повністю інтерв’ю читайте на сайті "Телеграф": "Патріарх Кирил порушує Божі заповіді", — речник УПЦ Климент про "незалежність" від РПЦ, долю Лаври та кару для колаборантів

Раніше "Телеграф" писав, що деякі ченці УПЦ хочуть перейти на службу до ПЦУ.