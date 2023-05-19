Диалога не будет? В УПЦ рассказали, стоит ли ожидать переговоров с ПЦУ

Спикер УПЦ рассказал, по каким причинам сейчас нет возможности для переговоров с ПЦУ

В Украинской православной церкви не верят в то, что диалог с Православной церковью Украины может состояться в ближайшее время.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер УПЦ, митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Олег Вечеря).

По его словам, о необходимости переговоров его церковь заявляла не только по итогам Собора УПЦ 27 мая 2022 года.

"Но и раньше неоднократно отмечалось, что такой диалог должен быть. В то же время мы недавно услышали из уст главы ПЦУ, что никакой диалог с УПЦ они проводить не будут. Более того, будут совершать "фильтрацию", если кто-то захочет к ним перейти.

ПЦУ все чаще заявляет, что им не нужен этот диалог. Сегодня они чувствуют, что могут силой забрать, захватить, могут рассчитывать на то, что местные власти в угоду им примут наиболее абсурдные с точки зрения закона решения и это будет легитимировано волей толпы. Возможно, ПЦУ пока не нуждается в диалоге, потому что на ее стороне мощный админресурс. Однако в таком поведении отсутствует даже намек на что-то церковное. И люди это ощущают", — сказал он.

Также Климент добавил, что сейчас храмы ПЦУ пустуют даже в городах, в то время как храмы УПЦ наполнены, несмотря на все "преграды и травлю".

Полностью интервью читайте на сайте "Телеграф": "Патриарх Кирилл нарушает Божьи заповеди", – спикер УПЦ Климент о "независимости" от РПЦ, судьбе Лавры и каре для коллаборантов

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