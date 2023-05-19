Діалогу не буде? В УПЦ розповіли, чи варто очікувати на переговори з ПЦУ

Спікер УПЦ розповів, з яких причин зараз немає можливості для переговорів із ПЦУ

В Українській православній церкві не вірять у те, що діалог із Православною церквою України може відбутися найближчим часом.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив речник УПЦ, митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент (Олег Вечеря).

З його слів, про необхідність переговорів його церква заявляла не лише за підсумками Собору УПЦ 27 травня 2022 року.

"Але й раніше неодноразово наголошувалося, що такий діалог повинен бути. Натомість ми нещодавно почули з вуст очільника ПЦУ, що ніякий діалог з УПЦ вони провадити не будуть. Ба більше, будуть вчиняти якусь "фільтрацію", якщо хтось захоче до них перейти.

ПЦУ дедалі частіше заявляє, що їм не потрібен цей діалог. Сьогодні вони відчувають, що можуть силою забрати, захопити, можуть розраховувати на те, що місцева влада на догоду прийме найбільш абсурдні з точки зору закону рішення і це буде легітимізоване волею натовпу. Можливо, ПЦУ наразі не потребує діалогу, бо на її боці потужний адмінресурс. Проте, в такій поведінці відсутній навіть натяк на щось церковне. І люди це відчувають", — сказав він.

Також Климент додав, що зараз храми ПЦУ порожні навіть у містах, тоді як храми УПЦ наповнені, незважаючи на всі "перешкоди та цькування".

Повністю інтерв’ю читайте на сайті "Телеграф": "Патріарх Кирил порушує Божі заповіді", — речник УПЦ Климент про "незалежність" від РПЦ, долю Лаври та кару для колаборантів

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