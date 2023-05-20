В УПЦ МП назвали грешником главного церковника путина: что именно там заявили

В УПЦ МП говорят, что заявления главы РПЦ противоречат христианскому вероучению

Глава российской церкви кирилл своими высказываниями в поддержку войны нарушил одну из главных заповедей в христианстве.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил спикер УПЦ Московского патриархата, митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Олег Вечеря).

"Одна из краеугольных заповедей говорит: "Не убий". Она очень проста и абсолютно ясна. Поэтому любые призывы, которые можно квалифицировать как призыв "Убей", несопоставимы с христианским вероучением", — сказал он.

По словам Климента, те призывы, которые кирилл озвучивал в обращениях к пастве, наглядно подтверждают это. При этом он добавил, что УПЦ МП 27 мая прошлого года выразила несогласие с позицией главы РПЦ.

"Эта формулировка является четкой, всем понятной и не требующей дополнительных уточнений или объяснений. Собор однозначно выразил свое отношение к позиции патриарха Кирилла по поводу войны. Мы абсолютно не разделяем его позицию, прежде всего потому, что она не соответствует заповедям Божьим", — добавил священнослужитель.

При этом он добавил, что заповедь "Не убий" одна для всех, а потому принять позицию главы РПЦ не смогут не только украинцы, но и жители других континентов.

Полное интервью читайте на сайте "Телеграф": "Патриарх Кирилл нарушает Божьи заповеди", – спикер УПЦ Климент о "независимости" от РПЦ, судьбе Лавры и каре для коллаборантов

Как сообщалось ранее, Климент рассказал, что УПЦ МП осуждает любые проявления коллаборационизма, однако не будет наказывать тех священников, которые предали Украину.