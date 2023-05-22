В центре Москвы эпичное ДТП: росСМИ заявляют, что мог разбиться патриарх РПЦ кирилл (фото)

В центре москвы произошло ДТП с лимузином "Аурус", внутри которого мог находиться патриарх кирилл

22 мая в центре москвы произошла авария с участием лимузина российского производства "Аурус", который, по предварительным данным, закреплен за патриархом кириллом.

Об этом пишут росСМИ.

По данным источников, авария произошла в 6:30 утра на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка.

Автомобиль представительского класса "Аурус" врезался в автомобиль "Вольво", который выезжал из переулка.

В результате столкновения машин пострадал один человек, ему оказались помощь на месте.

О том, что авто принадлежит патриарху, пишет и другой источник. При этом ни один из них не владеет информацией о том, был ли кирилл в момент аварии в автомобиле.

Отметим, что Aurus Senat Limousine L700 оснащен гибридным двигателем объёмом в 4.4 литра и мощностью 598 лошадиных сил. Такой автомобиль стоит около 106 млн рублей (1,3 миллиона долларов).

Ранее в интервью "Телеграфу" спикер УПЦ Московского патриархата, митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Олег Вечеря) рассказал, почему его церковь считает патриарха кирила грешником.