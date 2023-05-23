В Киеве депутат под наркотиками сбила пешехода: СМИ узнали, о ком речь

Пешеход в тяжелом состоянии попала в больницу, а депутата отправили под ночной домашний арест

В Киеве местная депутат совершила ДТП, будучи под действием наркотических веществ. Член Киевсовета сбила женщину на пешеходном переходе, в результате чего пострадавшая в тяжелом состоянии попала в больницу. По данным источника УП, — это депутат от "Евросолидарности" Ярина Арьева.

Об этом сообщает Киевская гопрокуратура. Суд избрал нарушительнице меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 до 06:00, но прокуратура намерена обжаловать это решение.

Авария произошла еще 22 ноября 2022 года на проспекте Бандеры в Киеве. Водитель Volkswagen Polo двигалась по проспекту в сторону улицы Богатырской. За рулем женщина находилась в состоянии наркотического опьянения, поэтому нарушила ПДД и сбила женщину-пешехода, которая в этот момент переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

У пострадавшей множество травм: переломы плечевой кости и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытая черепно-мозговая травма и другие повреждения. Против депутата завели уголовное дело по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения). За содеянное ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок от 5 до 8 лет при условии, что пострадавшая выживет.

Сегодня, 23 мая, суд постановил поместить подозреваему Ярину Арьеву под домашний арест на два месяца с 20:00 до 06:00. Однако прокуратура не согласна с таким решением и намерена обжаловать его в суде высшей инстанции.

Ярина Арьева

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