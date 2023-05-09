Протеже Татарова "слуга" Трубіцин потрапив у розшук за крадіжку цінних книг з Нацбібліотеки Вірменії, - нардеп

Спливла чергова інформація про "славні" діяння депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина

Депутат від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого підозрюють у отриманні хабаря в 1,39 млн гривень за розміщення торгівельних точок у Києві, потрапив у розшук в Єревані за крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії. Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв у своєму дописі в Facebook.

"Я злегка шокований тим, хто сьогодні є активним гравцем владної команди. Після того, як я написав про кримінальні пригоди депутата Київради від Слуг Народу Владислава Трубіцина, виявилось, що шлейф дріб’язкових злочинів тягнеться за ним щонайменше 19 років. Так, зараз він під слідством в НАБУ за отримання хабаря у 1,39 млн гривень за "рішалово" для розміщення дрібних торгівельних точок у Києві, але раніше у нього і можливостей було менше. 10 років тому проти нього з подільниками відкрили кримінальну справу у Єревані за крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії, але він втік", — розповідає Ар'єв.

За словами нардепа, це не єдині кримінальні справи де Трубіцин проходить обвинуваченим.

"Виявляється, у 2004-ому Трубіцин перебував під слідством і судом в Ізюмі Харківської області за підробку посвідчення інспектора з енергонагляду. З цим посвідченням його затримали на Ізюмському ринку. В той час інспектори з енергонагляду ходили по комунальних і приватних ринках і тупо збивали хабарі з керівництва, щоб не помічати порушень, які були на кожному базарі. Напевно, Трубіцин прийшов на "чужу" тероторію і його прийняли з підробкою. Однак, даруйте за тавтологію, судячи з рішення суду, Трубіцин зміг вирішити питання і його "на перший раз" відпустили без вироку. Як тепер виявляється, дарма", — зазначає Володимир Ар'єв.

Ар'єв також звертає увагу, що попри всі кримінальні справи, Трубіцин і досі є головою комісії Київради з питань підприємництва і благоустрою, не дивлячись на всі спроби його відсторонити.

"Сьогодні Трубіцин є близьким до керівника ОП Єрмака і його заступника Татарова. Він досі є головою комісії Київради з питань підприємництва і благоустрою. І попри спроби депутатів Київради відсторонити Трубіцина, він залишився на посаді, незважаючи на нову спробу витрусити на Оболоні чергового хабаря, про який вже пишуть у ЗМІ. Власне, такі персонажі сьогодні створюють обличчя влади з корупцією, хабарництвом, дріб’язковістю. Сподіваюсь, тепер НАБУ і ВАКС не будуть його відпускати, як це зробив Ізюмський суд", — резюмував Ар'єв.