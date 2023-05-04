Депутат Київради від "слуг народу" Трубіцин, якого зловили на хабарях з підприємців, вимагав хабар у директора школи - ЗМІ

Журналісти наводять слова директора приватної школи "MIDGARD" Олега Попова

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якого підозрюють в отриманні хабарів від підприємців, разом зі своїм помічником Ігорем Сааковим вимагав хабар за здачу приміщення, що перебуває в комунальній власності. Про це повідомляє видання Regionews.

В матеріалі видання приводяться слова директора приватної школи "MIDGARD" Олега Попова. Він зазначає, що Владислав Трубіцин через свого представника Ігоря Саакова вимагав хабар за здачу приміщення, що перебуває в комунальній власності на вул. Олександра Архипенка 10. За планами Попова, на цьому місці можна було створити цілий освітньо-спортивний комплекс.

"Я був приголомшений тим, наскільки нахабно від мене вимагали хабар і ще й претендували на "частку" у бізнесі, який я сам починав з нуля. На моє зауваження, що мій освітній проєкт це більшою мірою соціальна ініціатива, ніж бізнес почув відповідь: "А чим ви відрізняєтесь від Макдональдса?" На мій погляд, таке ставлення до освіти та дітей – це вже за межами добра і зла. Зараз, коли правоохоронці викрили Трубіцина на хабарі, я просто дивуюсь, чому ці люди досі обіймають свої посади. і продовжують реалізовувати такі схеми. Я вважаю, що вони щонайменше мають бути усунені, а їхня діяльність розслідувана" — зазначив Попов.

Як повідомлялось раніше, НАБУ затримало Трубіцина на хабарі у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень. Депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 млн гривень. Також журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери.