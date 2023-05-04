Депутат Киевсовета от "слуг народа" Трубицын, пойманный на взятках с предпринимателей, требовал взятку у директора школы — СМИ

Журналисты приводят слова директора частной школы "MIDGARD" Олега Попова

Депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын, подозреваемый в получении взяток от предпринимателей, вместе со своим помощником Игорем Сааковым требовал взятку за сдачу помещения, находящегося в коммунальной собственности. Об этом сообщает издание Regionews.

В материале издания приводятся слова директора частной школы "MIDGARD" Олега Попова. Он отмечает, что Владислав Трубицын через своего представителя Игоря Саакова требовал взятку за сдачу помещения по ул. Александра Архипенко 10, которое находится в коммунальной собственности. По планам Попова, здесь можно было создать целый образовательно-спортивный комплекс.

"Я был ошеломлен тем, насколько нагло от меня требовали взятку и еще и претендовали на "долю" в бизнесе, который я сам начинал с нуля. На мое замечание, что мой образовательный проект это в большей степени социальная инициатива, чем бизнес услышал ответ: "А чем вы отличаетесь от Макдональдса? На мой взгляд, такое отношение к образованию и детям – это уже за пределами добра и зла.. Сейчас, когда правоохранители поймали Трубицына на взятке, я просто удивляюсь, почему эти люди до сих пор занимают свои должности и продолжают реализовывать такие схемы. они, по меньшей мере, должны быть отстранены, а их деятельность расследована" — отметил Попов.

Как сообщалось ранее, НАБУ задержало Трубицына на взятке в размере 1 миллиона 260 тысяч гривен. Депутат попал в СИЗО, откуда вышел под залог 14,88 млн. гривен. Также журналист Юрий Бутусов обнародовал документы, согласно которым в 2010 году Владислав Трубицын уже был судим за попытку аферы.