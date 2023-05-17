Сам показав, де лежать гроші: ексглава Верховного суду обурений, що його помістять під варту

Незважаючи на скарги Князєва, САП звернулася до Вищої ради правосуддя, щоб узяти його під варту

Голова Верховного суду України Всеволод Князєв, якого підозрюють в отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів, виступив проти свого затримання. Він заявив, що співпрацював зі слідством та сприяв проведенню обшуку, а тому його затримання "неправомірне".

Про це Князєв заявив під час судового засідання у середу, 17 травня, передає "Суспільне". Глава ВСУ зазначив, що слідство не мало підстав для його затримання, адже він всіляко сприяв правоохоронцям.

Всеволод Князєв заявив, що він не перешкоджав проведенню слідчих дій, перебував за місцем проживання та всіляко сприяв правоохоронцям. Також він сам показав, де лежить хабар, щоб силовики не "шукали по ящиках", а ще попросив не перекручувати факти щодо інших коштів.

"Людина може бути затримана, якщо вона перешкоджає проведенню слідства, намагається знищити речові докази. У цій справі затримання не відбулося після того, як сторона звинувачення заявила про злочин, щоб я не перешкоджав проводити слідчі дії… Я просив би не перекручувати. Якщо то мама сказала, що це гроші за квартиру, то мама точно не знає, де і які гроші я зберігаю. Тому прошу врахувати", — сказав Всеволод Князєв.

Прокурор у справі Олександр Омельченко звернувся до суду з проханням відмовити у прийнятті скарги щодо тримання під вартою голови Вищого суду. І після наради ВАКС не задовольнив скаргу щодо затримання та утримання під вартою Всеволода Князєва.

Крім того, керівник САП 17 травня звернувся до Вищої ради правосуддя з проханням надати дозвіл на утримання під вартою колишнього голови ВСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Верховному суді відреагували на затримання Князєва. Судді назвали цей день "чорним днем в історії суду" та ініціювали висловлення недовіри голові ВСУ.