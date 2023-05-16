"Чорний день": судді Верховного суду зробили заяву щодо затриманого Князєва

Верховний суд бере на себе повну відповідальність за те, що відбувається у зв’язку з можливими корупційними діями окремих працівників

Судді Верховного Суду ініціювали висловлення недовіри голові Верховного Суду України, якого було затримано за підозрою в отриманні великого хабара.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на відповідне рішення пленуму ВС від 16 травня.

Секретар засідання назвав це "чорним днем в історії суду". У заяві суду йдеться, що Верховний суд бере на себе повну відповідальність за ті, що відбуваються у зв’язку з можливими корупційними діями окремих працівників.

"Подання про висловлення недовіри голові Верховного Суду. У зв’язку з оприлюдненням НАБУ та САП у ЗМІ повідомлення про імовірне вчинення головою ВС корупційних діянь, заподіяння шкоди авторитету Верховного Суд та зниженням довіри громадян до Верховного Суду, ми ініціативна група суддів ВС на підставі статті 41 Закону "Про судоустрій та статус суддів" вносимо це подання про висловлення недовіри голові Верховного Суду", – зачитав головуючий пленумом Дмитро Луспеник.

Для довідки: згідно із Законом України "Про судоустрій та статус суддів", голову Верховного Суду та його заступника обирає на посаду та звільняє від неї Пленум ВС. Дострокове припинення повноважень голови ВС відбувається внаслідок висловлення йому недовіри. Питання про внесення недовіри розглядається за поданням не менше однієї третини від складу Пленуму Верховного суду, в даному випадку – це 56 суддів.

Рішення про висловлення недовіри ухвалюється таємним голосуванням. Воно вважається прийнятим, якщо його підтримає більшість суддів Пленуму ВС. При цьому висловлення недовіри голові Верховного Суду не позбавляє його повноважень судді ВС.

Нагадаємо, що в ніч проти 16 травня НАБУ викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на одержанні хабара у розмірі близько 3 мільйонів доларів. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) підтвердили затримання голови ВС. І розповіли, що він є фігурантом справи щодо масштабної корупції в органі. За словами прокурора, було затримано Князєва та ще одну людину, ім’я якої не було названо. Про підозру їм ще не повідомляли. Розслідування продовжується.

Раніше "Телеграф" за якусь справу Князєву дали хабар.