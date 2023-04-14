Справу Коболєва не закриють: НАБУ вигадало, як довести її до суду

НАБУ виявило майже 40 гігабайт нових даних, серед яких електронні листування

Незважаючи на те, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) знову відмовив у продовженні термінів розслідування справи екс-голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, у НАБУ знайшли нові обставини. Детективи подали судді нове клопотання щодо продовження термінів розгляданні кримінального провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України. Детективи вилучили нові документи та інформацію.

Повідомляється, що нові обставини мають важливе значення для доказів у кримінальному провадженні. Серед цих даних листування людей, які були залучені до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій голові, членам правління та працівникам НАК "Нафтогаз України" у зв’язку з перемогою у Стокгольмському арбітражі. У листі НАБУ адвокатам Коболєва сказано, що вони можуть ознайомитись із новими матеріалами справи, прибувши до структури 17 квітня.

Також у НАБУ уточнили, що загальний обсяг вилученої інформації займає 37 гігабайт електронного листування. Зараз експерти ретельно аналізують її, але через велику кількість даних це може зайняти тривалий період часу.

"Під час огляду вже виявлено низку відомостей, які мають суттєве значення для доведення у кримінальному провадженні", - повідомили в НАБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Андрія Коболєва підозрюють у розкраданні понад 229 млн. гривень. Відомо, що голова компанії навесні 2018 року видав наказ про преміювання співробітників, на підставі чого йому було виплачено майже 261 млн. гривень за екстраординарні досягнення.