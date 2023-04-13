Гучний успіх України в суді в Гаазі: у путіна відреагували

Нагадаємо, що активи "Нафтогаз України" у Криму заблоковані протягом уже дев’яти років

У росії пообіцяли уважно проаналізувати рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі щодо виплат 5 млрд доларів. Країна-агресор має сплатити збитки та втрачене майно НАК "Нафтогаз України" у Криму.

Про це заявив речник російського президента дмитро пєсков, передає "Економічна правда". Сума в 5 млрд доларів обумовлена строками окупації півострова — з 2014 року до сьогодні.

У росії визнали, що судовий розгляд цієї справи триває давно, але рішення винесено нове. Тому, перш аніж із ним погоджуватися чи не погоджуватися, його проаналізують.

"Цей позов мав місце. Рішення нове. Потрібно проаналізувати. Наші фахівці, які займаються захистом прав росії у цій справі, будуть аналізувати і приймати рішення про подальші дії", — заявив речник кремля.

Як пояснив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов, що йдеться про відшкодування активів, спрямованих на облаштування газових родовищ та розвиток стратегічно важливої інфраструктури — основної мішені росії під час окупації півострова дев’ять років тому. Згідно з міжнародним правом, рішення Арбітражного трибуналу росія зобов’язана виконати відповідно до своїх зобов’язань.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії вигадали, як врятувати путіна від Гааги. Нічого краще, аніж заборонити діяльність Міжнародного суду в росії не вигадали.