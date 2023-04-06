Чи може росія видати путіна Гаазі: політолог дав відповідь

У росії бояться виходити на мітинги проти влади, але переговори про видачу путіна суду ведуть регулярно

Переговори про видачу володимира путіна Міжнародному кримінальному суду ведуться регулярно з представниками російських еліт. Подібний досвід не новинка — аналогічна практика застосовувалася за часів Другої світової війни.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Телеграфу розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. За його словами, поки що вирішується питання про те, чи Україна братиме участь у таких переговорах.

Денисенко зазначив, що переговори з російськими елітами у тій чи іншій формі ведуться постійно. Їх намагаються вербувати, адже це важливо для війни, особливо якщо йдеться про такого ворога, як росія.

Також виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко прокоментував протести росіян, а точніше, їх відсутність. За його словами, після мітингів у росії на Болотній площі у 2011—2013 роках уряд туго закрутив гайки.

"Більшість тих, хто міг протестувати, поїхали. Будь-які протести мають на увазі лідерство, структуру, ідею, гроші та міжнародну підтримку. Лідера немає, ідеології — теж, вони всі — від Навального до пригожина — живуть в ідеї "російського миру", — сказав Вадим Денисенко.

Також політолог зазначив, що росіяни бояться виходити на мітинги, оскільки вважають, що мітинг дорівнює розвалу росії. Згідно з соціологічними опитуваннями, лише 4% громадян готові виходити на протести. Інші схильні до впливу пропаганди.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що восени 2022 року у росії пройшли мітинги проти мобілізації. Але силовики легко розганяли протестувальників, застосовуючи палиці та фізичну силу.