Может ли россия выдать путина Гааге: политолог дал ответ

В россии боятся выходить на митинги против власти, но переговоры о выдаче путина суду ведутся регулярно

Переговоры о выдаче владимира путина Международному уголовному суду ведутся регулярно с представителями российских элит. Подобный опыт не в новинку — аналогичная практика применялась во времена Второй мировой войны.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. По его словам, пока что еще решается вопрос о том, будет ли Украина принимать участие в таких переговорах.

Денисенко отметил, что переговоры с российскими элитами в той или иной форме ведутся постоянно. Их пытаются вербовать, ведь это важно для войны, особенно если речь идет о таком враге, как россия.

Также исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко прокомментировал протесты россиян, а вернее их отсутствие. По его словам, после митингов в россии на Болотной площади в 2011—2013 годах, правительство туго закрутило гайки.

"Большинство тех, кто мог протестовать, уехали. Любые протесты подразумевают лидерство, структуру, идею, деньги и международную поддержку. Лидера нет, идеологии – тоже, они все – от Навального до пригожина – живут в идее "русского мира", — сказал Вадим Денисенко.

Также политолог отметил, что россияне бояться выходить на митинги, так как считают, что митинг равен развалу россии. Согласно социологическим опросам, только 4% граждан готовы выходить на протесты. Остальные подвержены влиянию пропаганды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что осенью 2022 года в россии прошли митинги против мобилизации. Но силовики без труда разгоняли протестующих, применяя дубинки и физическую силу.