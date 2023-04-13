Напомним, что активы "Нафтогаз Украина" в Крыму заблокированы на протяжении уже девяти лет

В росии пообещали внимательно проанализировать решение Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге о выплате 5 млрд долларов. Страна-агрессор должна заплатить за убытки и потерянное имущество НАК "Нафтогаз Украины" в Крыму.

Об этом заявил спикер российского президента дмитрий песков, передает "Экономическая правда". Сумма в 5 млрд долларов обусловлена сроками оккупации полуострова — с 2014 года по нынешний момент.

В россии признали, что судебное разбирательство по этому делу идет давно, но решение вынесено новое. Поэтому, прежде чем с ним соглашаться или не соглашаться, его проанализируют.

"Эта тяжба имела место. Решение новое. Нужно проанализировать. Наши специалисты, занимающиеся защитой прав россии по этому делу, будут анализировать и принимать решения о дальнейших действиях", — заявил спикер кремля.

Как пояснил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, что речь идет о возмещении активов, направленных на обустройство газовых месторождений и развитие стратегически важной инфраструктуры — основной мишени рф во время оккупации полуострова девять лет назад. Согласно международному праву, решение Арбитражного трибунала россия обязана выполнить в соответствии со своими обязательствами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии придумали, как спасти путина от Гааги. Ничего лучше, чем запретить деятельность Международного суда в россии не придумали.