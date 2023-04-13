Еще один "подарок" путину из Гааги: россию обязали уплатить Украине миллиарды долларов

Общая сумма ущерба была подсчитана с момента оккупации полуострова россией

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал страну-агрессора выплатить компенсацию за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в оккупированном Крыму. Ущерб, нанесенный россией начиная с 2014 года, МКС оценил в 5 миллиардов долларов.

Такую информацию в четверг, 13 апреля, на своей Facebook-странице обнародовал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, отметив, что речь идет о возмещении активов, направленных на обустройство газовых месторождений и развитие стратегически важной инфраструктуры — основной мишени рф во время оккупации полуострова девять лет назад.

"Верю, что это не последнее решение, которое будет принято в Гааге в пользу нашей страны", — говорится в публикации.

Также Чернышев добавил, что в рамках международного права решение Арбитражного трибунала россия должна выполнить в соответствии со своими обязательствами.

Как пояснили в пресс-центре "Нафтогаза", Арбитраж подтвердил, что россия должна компенсировать ущерб, нанесенный компании в полном объеме. В противном случае "Нафтогаз" имеет право начать процесс принудительного выполнения соответствующего решения уже на территории тех стран, где находятся российские активы.

Что касается суммы компенсации, то она не должна быть меньше справедливой рыночной стоимости активов газовой компании до момента их экспроприации.

Кроме того, Арбитраж принял решение о том, что рф должна возместить "Нафтогазу" еще и расходы, связанные с арбитражным производством.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина. Теперь диктатор не сможет свободно передвигаться по миру, ведь за пределами рф и его будет ждать тюрьма.