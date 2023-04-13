Ще один "подарунок" для путіна від Гааги: росію зобов'язали сплатити Україні мільярди доларів

Загальна сума збитків була підрахована з моменту окупації півострова росією

Арбітражним трибуналом при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, який має на меті порушити кілька кримінальних справ проти росії, було прийнято рішення зобов'язати країну-агресорку виплатити компенсацію за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" в анексованому Криму. Збитки, завдані росією починаючи з 2014 року, МКС оцінив у 5 мільярдів доларів.

Таку інформацію у четвер, 13 квітня, на своїй Facebook-сторінці оприлюднив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, зазначивши, що мова йде про відшкодування активів, що спрямовані на облаштування газових родовищ та розвиток стратегічно важливої інфраструктури — основної мішені рф під час анексії півострова дев’ять років тому.

"Вірю, що це не останнє рішення, яке ухвалять в Гаазі на користь нашої країни", — йдеться в публікації.

Також Чернишов додав, що в рамках міжнародного права рішення МКС, росія повинна виконати відповідно до своїх зобов’язань.

Як пояснили у пресцентрі "Нафтогазу", арбітражним трибуналом було підтверджено, що рф повинна компенсувати збитки, завдані компанії в повному обсязі. У протилежному разі "Нафтогаз" матиме право розпочати процес примусового виконання відповідного вже на території тих країн, де знаходяться російські активи.

Що стосується суми компенсації, то вона не повинна бути меншою справедливої ринкової вартості активів газової компанії до моменту їхньої експропріації.

Окрім того, МКС ухвалив рішення про те, що росія повинна відшкодувати "Нафтогазу" ще й витрати, що пов’язані з арбітражним провадженням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міжнародний суд у Гаазі (МКС) видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Тепер диктатор не зможе вільно пересуватися світом, адже за межами рф на нього чекатиме в’язниця.