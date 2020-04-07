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Нафтогаз готує нові позови до Газпрому на більш як $17 мільярдів

Нафтогаз готує нові позови до Газпрому на більш як $17 мільярдів
20:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у відповідь на поширену у ЗМІ інформацію, що йому "шукають заміну", розповів, що готує додаткові позови до ВАТ "Газпром" ще на 17,3 млрд доларів. Про це він написав у Facebook.

"Мені не дуже подобається ідея коментувати чутки про чиїсь наміри, і якщо вже й коментувати, то краще, аби в цій ситуації це робив не я. Але, зі свого боку, можу сказати, що арбітраж проти Росії щодо активів в Криму — це не головна сфера моєї відповідальності в "Нафтогазі". Якщо говорити про оновлений позов, який ми подали цього року, то я відповідав лише за економічну складову, тобто за суму компенсації. Моя головна відповідальність як виконавчого директора — це відносини з "Газпромом". Власне з ним у грудні минулого року від імені "Нафтогазу" я підписав контракт про транзит із гарантованим доходом 7,2 млрд доларів", - написав Вітренко.

За словами виконавчого директора, він продовжує працювати над тим, щоб контракт не зірвався, і щоб Газпром не був звільнений від обов’язку сплатити ці 7,2 млрд, навіть якщо він не буде подавати газ для транзиту. Зобов'язання Газпрому передбачені принципом "качай або плати", що був закладений у новий контракт.

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"Крім цього, моя команда чітко сформулювала і представила на узгодження наглядовій раді "Нафтогазу" додаткові «питання» до "Газпрому" на суму ще 17,3 млрд доларів. У разі погодження — попереду також багато роботи", - додав Вітренко.

Сьогодні ЗМІ поширили інформацію, що у Нафтогазі шукають заміну Вітренку. Компанія нібито активно шукає фахівця, якому можна було б довірити опікуватися позовом уТретейському суді в Гаазі проти Росії за експропріацію ПАТ "Чорноморнафтогаз".

Як повідомлялося, 17 жовтня 2016 року Нафтогаз і шість його дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки. За даними НАК, мова йде про майно власне Нафтогазу, ПАТ "Чорноморнафтогаз", ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта", ДК "Газ України" і "Лікво".

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У серпні 2017 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі розпочав розгляд арбітражної заяви Нафтогазу до РФ з приводу компенсації за активи, втрачені в результаті анексії Кримського півострова у 2014 році.

У березні 2019 року Нафтогаз отримав позитивний висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії. Трибунал визнав свою юрисдикцію у справі про втрачені активи.

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Газпром, Нафтогаз, Суд, Витренко, Позов.
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