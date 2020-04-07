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Вищий антикорупційний суд відсторонив начальника бердянського порту

Вищий антикорупційний суд відсторонив начальника бердянського порту
17:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та залишив без задоволення скаргу адвоката начальника філії.

Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу начальника Бердянського морського порту Олександра Барчана і залишив чинним його відсторонення від займаної посади. Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«7 квітня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги адвоката та залишила в силі рішення суду першої інстанції, яким начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України", підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень, відсторонено від займаної посади», - йдеться у повідомленні.

27 лютого 2020 року слідчий суддя ВАСК задовольнив клопотання прокурора САП та детективів НАБУ і до 26 квітня 2020 року відсторонив підозрюваного від посади начальника філії.

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Слідством встановлено, що начальник Бердянської філії спільно із заступником начальника та інженером Бердянської філії ДП АМПУ, а також екскерівницею комерційної компанії організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично непоставлене обладнання.

Як наслідок, державі було завдано збитків на суму 2,49 млн грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

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Бердянск, Порт, Звільнення, Вищий антикорупційний суд.
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