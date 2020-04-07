Скачать
Вівторок, 07.04.2020
Немчінов: Перепис населення можуть відкласти
Немчінов: Перепис населення можуть відкласти
Дніпропетровська ОДА придбала 57 апаратів ШВЛ
Дніпропетровська ОДА придбала 57 апаратів ШВЛ
"Баварія" продовжила контракт з Томасом Мюллером
"Баварія" продовжила контракт з Томасом Мюллером
Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання та картинки
Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання та картинки

Мінекономіки пояснило вдтермінування земельної реформи

Мінекономіки пояснило вдтермінування земельної реформи
16:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Перший етап реалізації земельної реформи передбачає, що фізичні особи у 2021-2023 роках зможуть купувати до 100 га в одні руки.

Відтермінування початку земельної реформи обумовлено тим, що більшість фермерів зараз на мають можливості для інвестицій. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у інтерв’ю сайту Главком.

«Мова про відкладення набуття чинності закону ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" – ред.) до 2021 року. Враховуючи економічну ситуацію (рецесію, кризу) це зрозуміло. Зараз можливість інвестувати має дуже обмежена кількість фермерів. Тому таке відтермінування абсолютно логічне», - сказав Висоцький.

Перший етап реалізації земельної реформи передбачає, що фізичні особи у 2021-2023 роках зможуть купувати до 100 га в одні руки. Другий етап почнеться із 2024 року, коли юридичні особи зможуть купувати до 10 тис. га в одні руки. Втім, юрособи, хоча і не можуть бути покупцями земель на першому етапі, але земля може використовуватися як застава, зазначив заступник міністра.

Як держава буде допомагати громадянам пережити карантин

Але, оскільки було ухвалене відтермінування доступу на ринок юросіб, інвестування у такі довгострокові проекти, як зрошення, тваринництво, зазначив Висоцький, відкладуться, бо для таких великих проектів потрібні значні фінанси.

«Однак мікропроєкти почнуться вже з наступного року», - наголосив він.

Посадовець нагадав, що наразі в Україні насправді є ринок землі, але він тіньовий. Хоча землі виділені під особисте сільське господарство не продаються і їх не можна використовувати, як заставу, вже реалізовано майже 1 млн га таких земель. Зі вступом в дію закону про ринок землі, підкреслив Висоцький, власники зможуть ці ділянки використовувати як заставу, що зможе додатково залучити у сектор близько 16-20 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила закон №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Українські роботодавці не налаштовані скорочувати робітників

Зокрема, законом передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; фізичні особи зможуть купувати до 100 га землі; юридичні особи отримають право концентрувати в себе до 10 тис. га земель; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; банки не зможуть купувати землю, лише брати у заставу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Закон, Земля, Земельна реформа, Мінеокономіки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Благовіщенням 2020: найкращі листівки українською мовою
02 Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажання та картинки
03 7 квітня 2020 - церковний календар, події і прикмети на цей день
04 Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020: історія свята, прикмети, заборони
05 Коронавірус в Україні: кількість зареєстрованих випадків на 7 квітня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В СКУ розпочинають тренінги для освітян діаспори з методик онлайн-навчання
В СКУ розпочинають тренінги для освітян діаспори з методик онлайн-навчання
В Іспанії зросла кількість інфікованих коронавірусом
В Іспанії зросла кількість інфікованих коронавірусом
На Донбасі від початку доби - тихо
На Донбасі від початку доби - тихо
#НІНАДОНТСТРЕС. Новий хіт Jerry Heil заполонив мережу (Відео)
#НІНАДОНТСТРЕС. Новий хіт Jerry Heil заполонив мережу (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся