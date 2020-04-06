Українські роботодавці не налаштовані скорочувати робітників

Новини Бізнесу:У сільському господарстві й компаніях, орієнтованих на внутрішній ринок, очікується зростання чисельності працівників.

Більшість українських роботодавців не налаштовані скорочувати персонал, а в сільському господарстві й компаніях, орієнтованих на внутрішній ринок, очікується зростання чисельності працівників.

Про це повідомляється в економічному огляді тижні, опублікованому на сайті Національного банку України, з посиланням на опитування НБУ, проведене з 30 березня по 1 квітня серед підприємств сільського господарства, переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі.

Відзначається, що близько 77% опитаних підприємств не очікують змін у кількості працівників, а частка тих, хто очікує скорочення чисельності працівників, за останній тиждень знизилася.

Серед тих, хто очікував скорочення кількості працівників, - підприємства-імпортери та підприємства сфери торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Кабінет міністрів через поширення коронавірусу ухвалив рішення ввести в Україні карантин з 12 березня по 3 квітня.

Екс-міністр економічного розвитку, сільського господарства і торгівлі Тимофій Милованов спрогнозував, що до 500 тис. українців можуть залишитися без роботи в результаті кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Міжнародна організація праці (МОП) прогнозує, що економічна і трудова криза, викликана пандемією COVID-19, може збільшити глобальне безробіття майже на 25 мільйонів осіб.