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НБУ: українці вивели з банків 2,75 млрд грн за місяць

НБУ: українці вивели з банків 2,75 млрд грн за місяць
14:43 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:За останні 7 днів березня вклади в нацвалюті навіть зросли на 4 млрд грн, або на 1,2%.

Відтік коштів з банківських рахунків фізичних осіб припинився після 25 березня, і за останні 7 днів березня вклади в національній валюті навіть зросли - на 4 млрд грн, або на 1,2%.

Про це повідомляється на сторінці експертної платформи Національного банку України в соцмережі Faceboоk з посиланням на оперативний моніторинг регулятора.

Зазначається, що боротьба з пандемією й економічна невизначеність впливають на фінансову поведінку населення, але тенденція зняття коштів з банківських рахунків у березні виявилася слабкою і короткостроковою, а рішення НБУ не запроваджувати обмеження на ринку сприяло відновленню припливу коштів.

За інформацією експертів, за місяць залишки на рахунках населення в банківській системі скоротилися на 2,752 млрд грн, або на 0,8% в гривні, на 19 млн дол., або на 0,2% - в доларовому еквіваленті. При цьому щоденна динаміка вкладів у гривнях мало відрізняється від профілів попередніх періодів.

За валютними коштами істотна нервозність була в другій декаді березня, після чого залишки в банках у доларовому еквіваленті майже не змінюються. Експерти наголосили, що ситуація істотно відрізняється від гострих фаз попередніх криз.

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Зокрема, тільки в серпні 2014 року зниження залишків коштів фізосіб у національній валюті становило 1,44%, а в іноземній валюті - 3,11%.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 20 березня заборонив банкам запроваджувати будь-які обмеження за депозитами, термін яких завершився, а також заявив про відсутність планів запроваджувати обмеження на валютному ринку.

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НБУ, Валюта, Курс, Финансі, Гривня, Україна, Готівка, Стабільність.
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