Укрспирт підписав 106 угод з виробниками антисептиків

Новини Бізнесу:ДП "Укрспирт" за три останні доби підписало 106 договорів щодо продажу спирту українським виробникам заходів дезінфекції та антисептиків.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Укрспирт" .

"За три останні доби ДП "Укрспирт" підписав 106 договорів з українськими юридичними особами та ФОПами про продаж спирту для заходів дезінфекції на підприємствах в умовах карантину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки спрощеній процедурі, яку запровадило підприємство, продаж спирту реалізується у найкоротші терміни, а заводи "Укрспирту" виробляють достатньо спирту для того, щоб задовольнити потреби усіх охочих його купити всередині країни.

"Ще тиждень тому ми запустили додаткові заводи у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Сумській областях. Загалом працюють 14 заводів, сукупна потужність яких - 26 тисяч декалітрів на добу", - заявив в.о. голови ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

Наголошується, що Кабінет міністрів підготував законопроєкт, який передбачає скасування плати акцизного податку при купівлі спирту виробниками антисептиків. Його мають розглянути на позачерговій сесії Верховної Ради.

"Ми та усі виробники дезінфекційних засобів дуже чекаємо, коли депутати зберуться на позачергову сесію і проголосують за цей законопроєкт. Адже йдеться про велику різницю у ціні: 1 літр спирту без акцизу коштує 37 грн, а з акцизом - 184 грн", - сказав Блескун.

Як повідомлялося, у ДП "Укрспирт" до 30 червня діє спрощена процедура закупівлі спирту - покупцям (юридичним особам чи ФОПам) потрібно підписати спрощений договір з державним підприємством, оплатити рахунок і відразу ж можна приїжджати на завод та забирати придбаний спирт. Такий механізм діє у випадку, якщо покупцеві не треба більше, ніж 1000 літрів спирту в квартал.