Скачать
Четвер, 26.03.2020
Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину
Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину
За добу на Прикарпатті виявили 11 випадків інфікування коронавірусом
За добу на Прикарпатті виявили 11 випадків інфікування коронавірусом
Футболіст Фенербахче захворів на коронавірус
Футболіст Фенербахче захворів на коронавірус
У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19
У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19

ПриватБанк увів "кредитні канікули" для підприємців малого і середнього бізнесу

ПриватБанк увів "кредитні канікули" для підприємців малого і середнього бізнесу
16:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:ПриватБанк до кінця травня 2020 року запроваджує "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу (МСБ) і підприємців.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк запровадив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців з 1 березня 2020 року до кінця травня. "Кредитні канікули" запроваджено як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, які не були погашені вчасно", - йдеться в повідомленні.

"Кредитні канікули" діятимуть для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу по продукту "Кредитний ліміт на рахунку". Вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на кінець травня 2020 року.

НБУ поділився добрими новинами

Про порядок запровадження "кредитних канікул" по цьому та інших кредитних продуктах клієнти малого та середнього бізнесу отримають персональні повідомлення, в яких банком буде зазначена докладна інформація щодо нових умов погашення кредитів на вказані періоди.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Финансі, Приват Банк, Податки, Кредитні Канікули, Клієнти, Споживачі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Михайло Поплавський отримав престижну відзнаку "Митець року-2019"
02 Перша в світі екояхта за $645 млн, що працює на водневому паливі (Відео)
03 Боксерський бій Джошуа - Пулєв можуть перенести на 25 липня
04 Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець вперше розпівала про викидні
05 Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Угорщині загорівся автобус з українськими заробітчанами
В Угорщині загорівся автобус з українськими заробітчанами
В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 156 випадків
В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 156 випадків
500 тисяч людей у світі захворіли на COVID-19
500 тисяч людей у світі захворіли на COVID-19
Репер Каньє Уест будує футуристичний особняк
Репер Каньє Уест будує футуристичний особняк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся