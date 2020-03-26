ПриватБанк увів "кредитні канікули" для підприємців малого і середнього бізнесу

Новини Бізнесу:ПриватБанк до кінця травня 2020 року запроваджує "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу (МСБ) і підприємців.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк запровадив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців з 1 березня 2020 року до кінця травня. "Кредитні канікули" запроваджено як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, які не були погашені вчасно", - йдеться в повідомленні.

"Кредитні канікули" діятимуть для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу по продукту "Кредитний ліміт на рахунку". Вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на кінець травня 2020 року.

Про порядок запровадження "кредитних канікул" по цьому та інших кредитних продуктах клієнти малого та середнього бізнесу отримають персональні повідомлення, в яких банком буде зазначена докладна інформація щодо нових умов погашення кредитів на вказані періоди.