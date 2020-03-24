НБУ поділився добрими новинами

Новини Бізнесу:Нацбанк заявляє, що українці не скуповують валюту - попит відчутно впав.

В останні дні Національний банк спостерігає зменшення попиту на валюту з боку фізичних осіб, громадяни купували валюти стільки ж, скільки і продавали, не формуючи додаткового тиску на гривню.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Добра новина також у тому, що в останні дні ми спостерігаємо збільшення кількості продавців валюти на міжбанківському ринку. Крім цього, відчутно впав попит на валюту з боку фізичних осіб. В останні дні минулого тижня громадяни купували валюти стільки ж, скільки і продавали, не формуючи додаткового тиску на гривню", - йдеться в повідомленні.

У регулятор зазначають, що інтенсивність коливань на валютному ринку послаблюється. Ринок виглядає більш збалансованим.

Торги на міжбанківському валютному ринку 23 березня відкрилися на рівні близькому до 28 грн за долар США. Певний час попит переважав пропозицію. Втім, надалі пропозиція валюти зросла, а котирування впали до рівня близько 27,6-27,7 грн за долар США. Національний банк продавав валюту для згладжування надмірних коливань.

Інтервенції з продажу валюти 23 березня становили лише 50 млн дол. США, на відміну від минулих тижнів, коли Нацбанк продавав по 100-300 млн дол. США щоденно.

"Також віримо в позитивні новини – як поступове приборкання коронавірусу у світі, так і укладення нової програми з МВФ, яка буде сигналом про продовження реформ в Україні", - зауважили в НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України з 16 по 20 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,09 млрд дол. США.