Курс гривні продовжив падіння

На 24 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,11 грн/дол., передає сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні.
Курси валют на 24 березня:
USD — 28,1126 грн за 1 долар;
EUR — 30,2463 грн за 1 євро;
PLN — 6,5502 грн за 1 польський злотий;
RUB — 3,5099 грн за 10 російских рублів;
BYN — 10,7116 грн за 1 білоруський рубль;
TRY — 4,2608 грн за 1 турецьку ліру;
MDL — 1,564 грн за 1 молдовский лей.
GBP — 32,598 грн за 1 фунт стерлінгів;
CHF — 28,5726 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,9656 грн за 1 китайский юань.
Порівняно з 23 березня курс курс усіх валют зріс, окрім фунта, курс якого впав.