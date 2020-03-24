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Вівторок, 24.03.2020
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Курс гривні продовжив падіння

Курс гривні продовжив падіння
08:13 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Національний банк України на вівторок, 24 березня, послабив офіційний курс гривні на 37 копійок.

На 24 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,11 грн/дол., передає сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні.

Курси валют на 24 березня:

  • USD — 28,1126 грн за 1 долар;

  • EUR — 30,2463 грн за 1 євро;

  • PLN — 6,5502 грн за 1 польський злотий;

  • RUB — 3,5099 грн за 10 російских рублів;

  • BYN — 10,7116 грн за 1 білоруський рубль;

  • TRY — 4,2608 грн за 1 турецьку ліру;

  • MDL — 1,564 грн за 1 молдовский лей.

  • GBP — 32,598 грн за 1 фунт стерлінгів;

  • CHF — 28,5726 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9656 грн за 1 китайский юань.

Нацбанк продав $300 мільйонів для підтримки курсу гривні

Порівняно з 23 березня курс курс усіх валют зріс, окрім фунта, курс якого впав.

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Курс гривни, Курс валют, Долар, Євро.
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