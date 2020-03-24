Курс гривні продовжив падіння

Новини Бізнесу:Національний банк України на вівторок, 24 березня, послабив офіційний курс гривні на 37 копійок.

На 24 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,11 грн/дол., передає сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні.

Курси валют на 24 березня:

USD — 28,1126 грн за 1 долар;

EUR — 30,2463 грн за 1 євро;

PLN — 6,5502 грн за 1 польський злотий;

RUB — 3,5099 грн за 10 російских рублів;

BYN — 10,7116 грн за 1 білоруський рубль;

TRY — 4,2608 грн за 1 турецьку ліру;

MDL — 1,564 грн за 1 молдовский лей.

GBP — 32,598 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF — 28,5726 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9656 грн за 1 китайский юань.

Порівняно з 23 березня курс курс усіх валют зріс, окрім фунта, курс якого впав.