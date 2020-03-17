Чи втримається курс гривні: НБУ продав ще $300 мільйонів

Новини Бізнесу:Найактивніші учасники валютного ринку – українські компанії.

Національний банк України продав $ 300 млн для згладжування надмірних курсових коливань.

Про це повідомляється на сторінці НАБ у Facebook.

"Сьогодні Національний банк брав активну участь у торгах на міжбанківському валютному ринку. Ми продали 300 млн дол. США для згладжування надмірних курсових коливань. Водночас, як і передбачає режим плаваючого валютного курсу, ми не фіксуємо його на певному рівні і не змінюємо тренд, який визначається ринком", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацбанку, попит на валюту переважає пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу. Найактивніші учасники валютного ринку – українські компанії. Населення та іноземні інвестори формують значно менший попит на валюту.

Національний банк запевнив у тому, що має достатньо накопичених резервів для згладжування надмірних курсових коливань, спричинених психологічним чинником. Там не планують запроваджувати валютні обмеження і обіцяють дотримуватися послідовної політики на валютному ринку.

"Минулого року ситуація на валютному ринку була сприятливою, був надлишок валюти, і для згладжування коливань гривні у бік зміцнення Національний банк викупив з ринку майже 8 млрд дол. США в резерви (чиста купівля). Тож сьогодні ми маємо достатню подушку безпеки, щоб згладжувати коливання гривні вже в інший бік", - нагадали у Нацбанку.

Загалом, зазначили в НБУ, міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд дол.