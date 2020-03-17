В Україні створять спецфонд для боротьби з коронавірусом

Новини Бізнесу:Великий бізнес створить спецфонд для боротьби з коронавірусом.

Президент Володимир Зеленський і представники великого бізнесу домовилися про створення спецфонду для боротьби з коронавірусом. Про це у себе в Facebook повідомив бізнесмен Андрій Ставніцер.

"Я брав участь у зустрічі Президента з бізнесом по темі мінімізації наслідків пандемії в Україні. Відверто кажучи, новий для мене досвід, коли держава запрошує до співпраці і просить допомоги. Зазвичай ми намагалися триматися подалі і часто діяли всупереч.

Домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами. Крім грошей, будемо допомагати людьми, ресурсами, логістикою, досвідом", - повідомив він.

На зустріч до Президента, нагадаємо, були запрошені Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Олександр Ярославський, Сергій Тігіпко, Юрій Косюк - всього 15 осіб.

"У кожного свої компетенції. Першочергове - апарати для штучної вентиляції легенів. З цим все погано, лікарні катастрофічно не готові. І тести потрібні обох типів - експрес та ПЛР. З тестами питання більш-менш вирішено, в суботу приїде перший мільйон експрес-тестів, за словами президента, їх в першу чергу передадуть на передову", - розповів Ставніцер.