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В Україні створять спецфонд для боротьби з коронавірусом

В Україні створять спецфонд для боротьби з коронавірусом
15:15 Сьогодні Телеграф УНН Фото: ОПУ

Новини Бізнесу:Великий бізнес створить спецфонд для боротьби з коронавірусом.

Президент Володимир Зеленський і представники великого бізнесу домовилися про створення спецфонду для боротьби з коронавірусом. Про це у себе в Facebook повідомив бізнесмен Андрій Ставніцер.

"Я брав участь у зустрічі Президента з бізнесом по темі мінімізації наслідків пандемії в Україні. Відверто кажучи, новий для мене досвід, коли держава запрошує до співпраці і просить допомоги. Зазвичай ми намагалися триматися подалі і часто діяли всупереч.

Домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами. Крім грошей, будемо допомагати людьми, ресурсами, логістикою, досвідом", - повідомив він.

На зустріч до Президента, нагадаємо, були запрошені Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Олександр Ярославський, Сергій Тігіпко, Юрій Косюк - всього 15 осіб.

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"У кожного свої компетенції. Першочергове - апарати для штучної вентиляції легенів. З цим все погано, лікарні катастрофічно не готові. І тести потрібні обох типів - експрес та ПЛР. З тестами питання більш-менш вирішено, в суботу приїде перший мільйон експрес-тестів, за словами президента, їх в першу чергу передадуть на передову", - розповів Ставніцер.

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Все по темі:

Экономика, Бизнес, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Юрий Косюк, Коронавірус, Олександр Ярославський, Сергій Тігіпко.
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