Зеленський зустрівся з представниками великого бізнесу: допомога буде

Новини України:Найбільші українські компанії та бізнес-групи готові допомагати Україні у здійсненні превентивних заходів з протидії поширення коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із власниками і топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп, під час якої глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів із протидії поширенню Україною COVID-19.

"Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів", - йдеться в оприлюдненому прес-службою Офісу президента в понеділок увечері повідомленні.

Президент наголосив на важливій ролі, яку можуть і мають відіграти лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, які наразі стоять перед країною.

"Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців", - зазначив Зеленський.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, "бізнесмени погодилися з пропозиціями президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу".

Україна, запевнили учасники зустрічі, є простором стратегічних інтересів для представників великого бізнесу, які планують тут жити і працювати.