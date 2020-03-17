Скачать
Вівторок, 17.03.2020
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
З ЄС до України створять гуманітарний коридор для українських вантажівок
"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном
"Нафтогаз" готовий далі співпрацювати з Андрієм Коболєвим, останнє рішення - за Кабміном
Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі
Україна не зможе зіграти проти Франції та Польщі
Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус

Зеленський зустрівся з представниками великого бізнесу: допомога буде

Зеленський зустрівся з представниками великого бізнесу: допомога буде
04:02 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина

Новини України:Найбільші українські компанії та бізнес-групи готові допомагати Україні у здійсненні превентивних заходів з протидії поширення коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із власниками і топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп, під час якої глава держави обговорив питання допомоги з боку великого бізнесу під час проведення заходів із протидії поширенню Україною COVID-19.

"Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів", - йдеться в оприлюдненому прес-службою Офісу президента в понеділок увечері повідомленні.

Президент наголосив на важливій ролі, яку можуть і мають відіграти лідери українського бізнесу в ситуації безпрецедентних глобальних викликів, які наразі стоять перед країною.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабміну (Відео)

"Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців", - зазначив Зеленський.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, "бізнесмени погодилися з пропозиціями президента та пообіцяли надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу".

Україна, запевнили учасники зустрічі, є простором стратегічних інтересів для представників великого бізнесу, які планують тут жити і працювати.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Президент, Пандемия, Володимир Зеленський, Коронавірус, Covid-19, Іфекція.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Два випадки коронавірусу зафіксували в Києві
02 Доведено, що якщо жінка розумна, то вона нестерпна
03 Через коронавірус зйомки нового "Бетмена" зупинили
04 Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
05 У Нью-Йорку та Лос-Анджелесі зачиняють усі культурні місця
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна переходить на суворий карантин через коронавірус
Коронавірус в Україні: головні новини за день
Не забудьте перейти на літній час
Не забудьте перейти на літній час
Курс валют на 16 березня 2020 року
Курс валют на 16 березня 2020 року
&quot;Вірусна мода&quot; заполонила мережу (Фото)
"Вірусна мода" заполонила мережу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся