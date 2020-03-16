Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабміну (Відео)

Новини України:Володимир Зеленський звернувся до громадян України щодо протидії поширення коронавірусу

Через загрозу поширення небезпечного коронавірусу президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів ввести додаткові заходи обмежень, серед яких – припинення роботи метрополітенів.

Відповідне відеозвернення президент розмістив у своїх акаунтах у соцмережах "Закликаю Міністерство інфраструктури з 12:00 18 березня заборонити міжміське залізничне, авіасполучення, автобусні перевезення; роботу метрополітенів..." - зазначив він.

Як додав президент, міські перевезення можуть здійснюватися до 10 осіб - у маршрутних таксі і таксі, і до 20 осіб - у тролейбусах, автобусах і трамваях. За словами Зеленського, ввечері 16 березня має відбутися позачергове засідання Кабінету міністрів, на якому будуть розглядатися відповідні рішення.

Станом на 16 березня в Україні лабораторно підтверджено вже 5 випадків інфікування коронавірусом, з них 4 в Чернівецькій області та один у Житомирській (летальний).