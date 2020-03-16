Дмитро Кулеба: 1,7 тисяч українців чекають на евакуацію із-за кордону

Новини України:У МЗС шукають способи допомогти евакуювати наших громадян з інших країн світу.

Глава МЗС зазначив, що незважаючи на ускладнення руху у зв'язку з закриттям різними країнами кордону, здійснюються пошуки різноманітних шляхів для повернення українців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що за кордоном 1 тис. 791 українець просить про евакуацію.

Про це він повідомив на брифінгу щодо плану дій Міністерства закордонних справ у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Кулеба заявив, що МЗС перебуває у тісному діалозі з Міністерством інфраструктури і Державною прикордонною службою стосовно евакуації українців з-за кордону.

"Ми складаємо повну картину де, хто з наших громадян знаходиться, і аналізуємо, яким чином допомогти їм звідти дістатися України", - сказав міністр.

Зокрема, він уточнив, що незважаючи на ускладнення руху у зв'язку з закриттям різними країнами кордону, здійснюються пошуки різноманітних шляхів для повернення українців на Батьківщину.

"Йдеться і про розробку моделей, які дозволять вивозити людей літаком... Ведемо перемовини з нашими партнерами, щоби дозволяли транзит українських громадян", - сказав глава МЗС.

"Станом на 9:00 у нас офіційно в посольствах і консульствах України зареєструвалося 1 тис. 791 особа, які попросили допомогти їм виїхати з країн їхнього перебування", - заявив Кулеба.

Він сказав, що українців будуть збирати групами для евакуації. За його словами, частина людей є в Іспанії, а частина в Португалії, яких треба звести в одне місце і разом вивезти.

Також є група українців у Чилі, яка потребує евакуації, і у Бразилії, Єгипті та інших країнах.