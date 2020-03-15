Криклій: Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів

Новини України:В уряді розраховують на те, що ті компанії, які чартерами відправляли українців за кордон, їх же назад і повернуть.

Щоб простіще організувати повернення громадян України з інших країн під час дії заборони на пасажирські перевезення, уряд організовуватиме евакуацію з найбільших аеропортів.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу 15 березня.

"Щоб ми могли простіше займатися поверненням українців додому, ми говорили про те, щоб обрати 5-6 пріоритетних напрямків і найбільших аеропортів, звідки можна буде організувати цю евакуацію", - заявив Криклій.

Він додав, що в уряді розраховують на те, що ті компанії, які чартерами відправляли українців за кордон, їх же назад і повернуть.

"Частково ми будемо з ними над цими поверненнями працювати", - зазначив міністр.

За його словами, евакуація українців з кожної країни є окремими випадком і тут немає одного системного рішення, тому при уряді наразі діє спеціальний штаб, який розробляє план евакуації громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу 14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.