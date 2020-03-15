Скачать
Понеділок, 16.03.2020
У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ
На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
Шахтар сенсаційно програв Зорі
Шахтар сенсаційно програв Зорі
Добірка ідей для красивого манікюру на короткі нігті
Добірка ідей для красивого манікюру на короткі нігті

Криклій: Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів

Криклій: Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів
21:36 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:В уряді розраховують на те, що ті компанії, які чартерами відправляли українців за кордон, їх же назад і повернуть.

Щоб простіще організувати повернення громадян України з інших країн під час дії заборони на пасажирські перевезення, уряд організовуватиме евакуацію з найбільших аеропортів.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу 15 березня.

"Щоб ми могли простіше займатися поверненням українців додому, ми говорили про те, щоб обрати 5-6 пріоритетних напрямків і найбільших аеропортів, звідки можна буде організувати цю евакуацію", - заявив Криклій.

Він додав, що в уряді розраховують на те, що ті компанії, які чартерами відправляли українців за кордон, їх же назад і повернуть.

У Чернівцях госпіталізувано чотири особи з підозрою на коронавірус

"Частково ми будемо з ними над цими поверненнями працювати", - зазначив міністр.

За його словами, евакуація українців з кожної країни є окремими випадком і тут немає одного системного рішення, тому при уряді наразі діє спеціальний штаб, який розробляє план евакуації громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу 14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. 

Раніше міністр інфраструктури України Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Аэропорт, Эвакуация, Владислав Криклий, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)
02 Виготовлення антисептика в домашніх умовах
03 Ємець: Працювати мають лише аптеки та продуктові магазини
04 Топ-5 еротичних фільмів для пеергляду під час карантину (Відео)
05 Міністр освіти Франції: Коронавірус відступить після зараження 50-70% населення
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
730 українських туристів закрили на 14-денний карантин у готелі Єгипту
730 українських туристів закрили на 14-денний карантин у готелі Єгипту
МОЗ Франції: Ібупрофен при коронавирусі приймати не можна
МОЗ Франції: Ібупрофен при коронавирусі приймати не можна
Криклій: Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів
Криклій: Україна організує евакуацію громадян з найбільших аеропортів
Медична маска своїми руками
Медична маска своїми руками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся