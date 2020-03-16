Як українським туристам повернутися додому

Новини України:Україна скасовує усі пасажирські рейси з 17 березня через карантин для убезпечення від поширення коронавірусу.

Але багато українців досі перебувають за кордоном на відпочинку та переймаються тим, як будуть повертатися. 24 канал зібрав дані про офіційні позиції туроператорів щодо цього.

У повідомленні Кабінету Міністрів від 14 березня мовиться, що "з 00 годин 00 хвилин 17 березня 2020 року до 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного регулярного пасажирського сполучення" закривають.

Про чартерні рейси, які організовують туроператори і якими й літають туристи на відпочинок за кордон, у тексті урядового повідомлення не згадують. До того ж, у публічних виступах представники влади заявляли, що чартери зможуть і надалі без проблем прилітати до України, щоб туристи повернулися додому.

Однак на офіційних сайтах туроператорів немає інформації, яка б засвідчила чітке розуміння того, як вони працюватимуть далі, починаючи з 17 березня.

Обіцяють літати, але чекають інформації від уряду

Туроператор TEZ TOUR повідомляє, що чартерні вильоти на найближчі дати здійснюватимуться за розкладом, оскільки український уряд "не забороняє вильоти на чартерних рейсах".

Якщо у туриста виліт з України після нуля годин 17 березня і до 3 квітня, то він може без втрати грошей змінити дату, країну чи тривалість туру.

Вивіз туристів з-за кордону у період з 17 березня до 3 квітня здійснювати будуть. Однак чи за графіком, чи умови якось зміняться – наразі не відомо: "Ми чекаємо інформацію від офіційних органів".

Схоже повідомлення є на сайті ANEX TOUR: "Громадяни України можуть вилітати та будуть повернені в Україну. Інформація щодо турів з 17 березня очікується".

PEGAS TOURISTIK теж обіцяє літати за графіком, а ті, хто має тури у період карантину, можуть перенести їх на квітень без фінансових втрат.

А от TUI UKRAINE просить українців утриматися від поїздок, бо "ситуація розвивається непрогнозовано".

СORAL TRAVEL без конкретики повідомили, що "повернення туристів, які перебувають в турі буде здійснюватися відповідно до умов чинних договорів і розпоряджень державних органів". І уточнили, що більшого сказати не можуть, адже "очікують роз'яснення влади".

JOINUP переносить рейси

Інший популярний серед українців туроператор JOINUP продовжить термін перебування туристів, які перебувають на відпочинку на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада. Кожному відпочивальнику коштом туроператора нададуть перебування і харчування у тих же готелях або в альтернативних подібного класу.

Туристи, які мали повертатися 14 – 15 березня, повернуться до України рейсами наступного тижня (за попередньою інформацією), – пише туроператор.

До 16 березня 23:59 туристів, які є громадянами інших держав, заберуть до України, аби вони встигли повернутися у країни свого громадянства до закриття авіасполучення.

У період з 13 по 16 березня авіакомпанія не відправляє туристів на відпочинок.

Українці, які не встигнуть повернутися до 16 березня,заберуть спеціальними рейсами. Зараз спільно з урядом здійснюється розробка плану евакуації.

У соцмережах пишуть, що наразі існує проблема з рейсами, які зараз мали повернути українців додому.

Завтра о 5:50 ранку я вже мала вилітати до Борисполя, але мій квиток не дійсний. 60 тисяч українців мають евакуювати з Єгипту, однак з 14 березня чартери перестали літати, – написала у фейсбуці Антоніна Маровді.