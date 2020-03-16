Як українським туристам повернутися додому

Але багато українців досі перебувають за кордоном на відпочинку та переймаються тим, як будуть повертатися. 24 канал зібрав дані про офіційні позиції туроператорів щодо цього.
У повідомленні Кабінету Міністрів від 14 березня мовиться, що "з 00 годин 00 хвилин 17 березня 2020 року до 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного регулярного пасажирського сполучення" закривають.
Про чартерні рейси, які організовують туроператори і якими й літають туристи на відпочинок за кордон, у тексті урядового повідомлення не згадують. До того ж, у публічних виступах представники влади заявляли, що чартери зможуть і надалі без проблем прилітати до України, щоб туристи повернулися додому.
Однак на офіційних сайтах туроператорів немає інформації, яка б засвідчила чітке розуміння того, як вони працюватимуть далі, починаючи з 17 березня.
Обіцяють літати, але чекають інформації від уряду
JOINUP переносить рейси
Інший популярний серед українців туроператор JOINUP продовжить термін перебування туристів, які перебувають на відпочинку на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада. Кожному відпочивальнику коштом туроператора нададуть перебування і харчування у тих же готелях або в альтернативних подібного класу.
Туристи, які мали повертатися 14 – 15 березня, повернуться до України рейсами наступного тижня (за попередньою інформацією), – пише туроператор.
У соцмережах пишуть, що наразі існує проблема з рейсами, які зараз мали повернути українців додому.
Завтра о 5:50 ранку я вже мала вилітати до Борисполя, але мій квиток не дійсний. 60 тисяч українців мають евакуювати з Єгипту, однак з 14 березня чартери перестали літати, – написала у фейсбуці Антоніна Маровді.