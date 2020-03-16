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Подробиці про складну ситуацію з туристами-українцями в Єгипті

Подробиці про складну ситуацію з туристами-українцями в Єгипті
12:59 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини України:Проблема одна – відсутність інформації, – українець про карантин, який застав його в Єгипті.

Український відпочиваючий Валерій Стрелець вже повинен був повертатись з відпочинку у Єгипті, як в двох людей виявили коронавірус. Відтак, усіх відпочиваючих з готелю розмістили на карантин терміном на один-два тижні.

Валерій на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що 15 березня він разом із сім'єю повинен був летіти з Єгипту в Україну, як їх попросили залишитись через ймовірне поширення коронавірусу по території готелю через заражених коронавірусом. За його словами, наразі там перебуває близько 100-200 туристів з України.

Вже у ніч на 16 березня чоловік поділився усіма деталями "обсервації" у Єгипті, оскільки їм надали доступ до інтернету.

  • Чоловік розповів, що карантин наразі є лише у двох готелях, на території яких вони перебувають – Reef Oasis Beach Resort Sharm El Sheikh. "Сусідні готелі – зліва і справа – живуть повноцінним життям", – константував чоловік.
     
  • Впродовж 15 березня з готелю виїхали майже усі іноземці окрім 10 італійців. "Готель перетворився в Євпаторію 2004 року", – віджартувався чоловік.
     
  • Щодо харчування, то з цим у людей немає проблем. "Годують сухпаєм нормально. Кількість калорій – достатня. Діти з голоду все з'їли".
     
  • Всі блага відпочинку для українців доступні, але о 16 годині всіх просили розійтись по кімнатах. 
 

Валерій Стрелець додав, що досвід кількох Майданів в Україні пройшов недаремно, адже люди між собою згуртувались та комунікують між собою: "Криво і косо, але разом. Розумію, що в єдності наша сила. На будь-яке питання або прохання всі готові прийти на допомогу". Але через відсутнісь інформації та доступу до неї на території готелю вже сформувалась група активістів, які намагались розібратись у ситуації.

До прориву шлагбаума справа не дійшла, але єгиптяни посилили кордон додатковими поліцейськими. Народ намагався дізнатися хоч щось і ходив групами від шлагбаума до ресепшена, – заявив чоловік. 

Разом з цим він додав, що основна наразі проблема – це відсутність будь-якої інформації, адже немає контактної особи, яка може дати відповіді на питання.

"Представник Join UP! на зв'язку не було. Та й зв'язку взагалі ніякого не було. Консула або його представників не було. Від готелю виступала нещасна "гестрелейшенс", яка під натиском натовпу зривалася на крик і в істерику. Вона не "переговірник" і її реально було шкода. Офіційних документів (хоча б факсу або копії документа, або скан) нам не показали і статус нашого карантину так до сих пір ніхто не знає", – заявив відпочиваючий з України.

Усіх, хто не може зв'язатись зі своїми родичами у Єгипті, Валерій просить писати йому у фейсбук і він постарається знайти їх та все їм передати.

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Варто додати, що станом на 16 березня стало відомо, що український консул вилітає у Шарм-ель-Шейх У Шарм-ель-Шейх вилітає український консул: координуватиме допомогу туристам на місці і перебуватиме там на місці для постійного надання допомоги українцям.

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Карантин, Проблема, Готель, Єгипет, Українці, Туристи, Коронавірус, Складнощі.
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