Сьогодні в Одесі отримають перші 50 тестів на коронавірус

Новини України:Окрім тестів на коронавірус, місту треба ще закупити апарати для вентиляції легенів.

До Одеси сьогодні буде доставлено перші 50 тестів для перевірки на коронавірус. Про це стало відомо у понеділок під час наради в мерії. Як зазначила заступник директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Надія Гончаренко, 16 березня очікується прибуття в місто 50 тестів, які замовила міська дитяча поліклініка №6.

"Замовлені і повинні невдовзі надійти ще 100", - сказала Гончаренко.

Крім того, оголошено тендер на закупівлю ще 10 тисяч тестів, які надійдуть в місто, як передбачається, у 20-х числах березня. Як зазначалося, на сьогодні в місті є 65 апаратів для вентиляції легенів - у міській інфекційній клінічній лікарні, в ДКЛ №11, дитячих медустановах, пологових будинках.

За словами Гончаренко, необхідно закупити ще щонайменше 27 апаратів, вартість кожного становить 680-700 тис. грн. За словами віце-мера, директора департаменту фінансів міськради Світлани Бедреги, з бюджету міста виділено на придбання тестів 3,25 млн грн, розглядається питання про виділення ще 42 млн грн, зокрема, на придбання апаратів для вентиляції легенів і кисневого концентрату.

Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, спочатку передбачалося, що питання закупівлі тестів вирішуватиметься централізовано.

"Ми сподівалися, що це буде централізовано. Поки що цього не відбулося. Тому ми самі вели переговори щодо закупівлі медикаментів, масок, тестів...", - сказав він, нагадавши про своє розпорядження щодо закриття всіх об'єктів (крім продуктових магазинів і аптек), в яких може збиратися велика кількість людей.

Труханов наполягає, аби ці рекомендації були виконані, а городян закликав самоізолюватися й утриматись від походів у клуби, ресторани тощо.

"Ми хотіли уникнути паніки, але люди не до кінця розуміють небезпеку... Гарна погода - в парках, торговельних центрах, ресторанах збирається багато людей. Ми не розуміємо, наскільки це серйозно - при виявленні (коронавірусу - ред.), кількість тих, що заразилися, зростає в геометричній прогресії, і зупинити дуже важко", - наголосив Труханов.

Зазначалося, що громадський транспорт поки що працює в колишньому режимі, після кожного маршруту трамваї та тролейбуси на кінцевих зупинках проходять санітарну обробку. Як зазначалось раніше, міський голова Одеси Геннадій Труханов через загрозу поширення коронавірусу розпорядився з 16 березня закрити у місті всі об'єкти, в яких збираються більш як 10 осіб.