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Як держава буде допомагати громадянам пережити карантин

Як держава буде допомагати громадянам пережити карантин
21:41 Сьогодні Телеграф gazeta.ua Фото: Pinterest

Новини Бізнесу:Виплат, які уряд обіцяє пенсіонерам, недостатньо, розповів економіст Олександр Охріменко.

"Отримати 1000 гривень здається не погано, але це разова допомога. Що б там не говорили, але індексація пенсій буде мізерна. Що зараз купиш за 100 гривень? Ціни постійно зростають. Замість того, щоб один раз, але реально підняти виплати, пенсіонерам обіцяють одноразові подачки. За них пережити коронакризу буде важко", - каже економіст.

Пояснює, що можна знизити платежі за комунальні послуги для пенсіонерів. Це буде реальною допомогою.

"У Казахстані, наприклад, запровадили безкоштовні пайки для пенсіонерів, багатодітних сімей. На рівні уряду визначили набір необхідних продуктів і товарів. Їх під час карантину розносять людям", - додає Охріменко.

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Не потрібно також забувати про громадян, які вимушено втратили роботу і під час карантину не мають доходів.

"У багатьох країнах світу при такій ситуації людей забезпечують мінімальними виплатами або безкоштовними продуктами. У нас про це поки не говорять", - підсумував економіст.

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Гроші, Держава, Допомога, Громадяни, Криза.
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