Криклій обговорив з бізнесом відновлення економіки після пандемії

Новини Бізнесу:Криклій зауважив, що карантин - це час навести лад у планах і розробити нову, кращу стратегію для бізнесу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час онлайн-зустрічі з учасниками Європейської бізнес-асоціації обговорив питання відновлення економіки після завершення пандемії коронавірусу. Про це Криклій написав у Facebook.

"Карантинні робочі онлайн-будні. Сьогодні разом з European business association (Європейською бізнес-асоціацією - ред.) провели конструктивну зустріч, під час якої обговорили багато актуальних питань від бізнес-спільноти задля швидкого відновлення нашої економіки після завершення пандемії та світової кризи", - зазначив він.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та деякі інші заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.