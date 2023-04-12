Резонансну справу ексглави Нафтогазу можуть закрити найближчим часом: що вирішив ВАКС

Справа Коболєва може бути закрита вже за тиждень

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) відмовив у клопотанні про продовження терміну досудового розслідування у справі ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якого НАБУ та САП підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн.

Про це стало відомо із прямої трансляції засідання суду на каналі ВАКС.

"У задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження терміну досудового розслідування відмовити", — заявив суддя.

Постанова слідчого судді оскарженню не підлягає. Строки досудового слідства у справі закінчуються 19 квітня.

У зв’язку з цим у цивільній антикорупційній організації Transparency International Ukraine зробили заяву, що тепер справа може бути закрита через 5 днів.

"У такий спосіб САП має 5 днів на те, щоб або звернутися з обвинувальним актом до суду, або закрити кримінальне провадження, або звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності", — йдеться у повідомленні

Нагадаємо, ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв підозрюється в незаконному здобутті премії і ВАКС зобов’язав його носити електронний браслет і залишив заставу 229 мільйонів гривень. У САП залишилися незадоволені таким рішенням, побоюючись, що той утече за кордон. Втім, аргументи прокурора у справі Колобєва суддя ВАКС визнав недоведеними.